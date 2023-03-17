Українці в Дії проголосували за нову назву Південної залізниці

Березень, 17 в 11:30

У голосуванні, щодо перейменування Південної залізниці у додатку Дія, взяли участь понад 860,4 тис. користувачів.

Про це у своєму Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

– Продовжуємо прибирати російський слід із назв філій Укрзалізниці. Українці обрали в Дії нову назву для Південної залізниці, – написав він.

Більшість з учасників голосування підтримали варіант Харківська залізниця — 335,6 тис. голосів.

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За Слобожанську залізницю проголосували 234,7 тис. людей, за Східну – 232,5 тис., а за Слобідську віддали 57,4 тис. голосів.

– Дякую за вашу активність. Це допомагає нам розбудовувати електронну демократію. Щоб думка кожного українця враховувалася під час ухвалення рішень у країні, – зауважив Федоров.

Він зазначив, що результати цього голосування врахують під час перейменування залізничних філій.