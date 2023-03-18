Виплата почнеться ще до закінчення війни. Зеленський підписав закон про компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло
Президент України Володимир Зеленський підписав схвалений ВР 23 лютого законопроєкт №7198 про механізм відшкодування за пошкоджене і зруйноване житло.
Про це повідомляють на сайті Верховної ради.
– Закон визначає перелік отримувачів компенсації за знищене та пошкоджене житло, її види, спосіб оцінки та прийняття рішення щодо її надання, а також можливості її використання для отримання нового житла, – йдеться у повідомленні.
Документ впроваджує механізм, який працюватиме ще до закінчення війни.
Громадяни, які втратили домівку, зможуть самостійно обрати житло, незалежно від його місцеперебування, а держава перерахує кошти продавцю житла.
Процедура компенсації:
Перший етап — подача заявки щодо зруйнованого внаслідок бойових дій житла через Дію, ЦНАП, органи соцзахисту чи нотаріуса;
Другий етап — розгляд заяви, огляд зруйнованого житла та визначення суми компенсації;
Третій етап — прийняття рішення щодо її надання. Процедура займатиме 30 днів.
Хто може отримати компенсацію:
- власники квартир, інших житлових приміщень, приватних, садових та дачних будинків;
- замовники будівництва приватних, садових та дачних будинків (фізособи);
- фізособи, які здійснили інвестування/фінансування будівництва;
- члени житлових кооперативів, які викупили житло, але не оформили право власності на нього;
- спадкоємці вищевказаних осіб.
Також право на компенсацію мають ОСББ, управителі, ЖБК. Це стосується відновлення спільного майна багатоквартирного будинку.
Звідки візьмуть кошти на компенсації:
- фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури;
- кошти державного та місцевих бюджетів;
- кошти МФО, інших кредиторів та інвесторів;
- міжнародна технічна, поворотна або безповоротна фінансова допомога;
- репарації або інші стягнення з РФ.
Згідно з підрахунками, понад 1 млн українців на сьогодні залишилися без житла.
Нагадаємо, про пошкодження чи руйнування житла вже повідомили мешканці 350 тис. житлових будинків із загальної площею понад 20 тис. кв.м.