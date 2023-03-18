Виплата почнеться ще до закінчення війни. Зеленський підписав закон про компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло

Березень, 18 в 11:26

Президент України Володимир Зеленський підписав схвалений ВР 23 лютого законопроєкт №7198 про механізм відшкодування за пошкоджене і зруйноване житло.

Про це повідомляють на сайті Верховної ради.

– Закон визначає перелік отримувачів компенсації за знищене та пошкоджене житло, її види, спосіб оцінки та прийняття рішення щодо її надання, а також можливості її використання для отримання нового житла, – йдеться у повідомленні.

Документ впроваджує механізм, який працюватиме ще до закінчення війни.

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Громадяни, які втратили домівку, зможуть самостійно обрати житло, незалежно від його місцеперебування, а держава перерахує кошти продавцю житла.

Процедура компенсації:

Перший етап — подача заявки щодо зруйнованого внаслідок бойових дій житла через Дію, ЦНАП, органи соцзахисту чи нотаріуса;

Другий етап — розгляд заяви, огляд зруйнованого житла та визначення суми компенсації;

Третій етап — прийняття рішення щодо її надання. Процедура займатиме 30 днів.

Хто може отримати компенсацію:

власники квартир, інших житлових приміщень, приватних, садових та дачних будинків;

замовники будівництва приватних, садових та дачних будинків (фізособи);

фізособи, які здійснили інвестування/фінансування будівництва;

члени житлових кооперативів, які викупили житло, але не оформили право власності на нього;

спадкоємці вищевказаних осіб.

Також право на компенсацію мають ОСББ, управителі, ЖБК. Це стосується відновлення спільного майна багатоквартирного будинку.

Звідки візьмуть кошти на компенсації:

фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури;

кошти державного та місцевих бюджетів;

кошти МФО, інших кредиторів та інвесторів;

міжнародна технічна, поворотна або безповоротна фінансова допомога;

репарації або інші стягнення з РФ.

Згідно з підрахунками, понад 1 млн українців на сьогодні залишилися без житла.

Нагадаємо, про пошкодження чи руйнування житла вже повідомили мешканці 350 тис. житлових будинків із загальної площею понад 20 тис. кв.м.