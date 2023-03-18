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Факти / Україна / Суспільство

Виплата почнеться ще до закінчення війни. Зеленський підписав закон про компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Виплата почнеться ще до закінчення війни. Зеленський підписав закон про компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло
Фото: Pixabay

Президент України Володимир Зеленський підписав схвалений ВР 23 лютого законопроєкт №7198 про механізм відшкодування за пошкоджене і зруйноване житло.

Про це повідомляють на сайті Верховної ради.

– Закон визначає перелік отримувачів компенсації за знищене та пошкоджене житло, її види, спосіб оцінки та прийняття рішення щодо її надання, а також можливості її використання для отримання нового житла,  – йдеться у повідомленні. 

Документ впроваджує механізм, який працюватиме ще до закінчення війни.

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Громадяни, які втратили домівку, зможуть самостійно обрати житло, незалежно від його місцеперебування, а держава перерахує кошти продавцю житла.

Процедура компенсації: 

Перший етап — подача заявки щодо зруйнованого внаслідок бойових дій житла через Дію, ЦНАП, органи соцзахисту чи нотаріуса;

Другий етап  розгляд заяви, огляд зруйнованого житла та визначення суми компенсації;

Третій етап — прийняття рішення щодо її надання. Процедура займатиме 30 днів.

Хто може отримати компенсацію: 

  • власники квартир, інших житлових приміщень, приватних, садових та дачних будинків;
  • замовники будівництва приватних, садових та дачних будинків (фізособи);
  • фізособи, які здійснили інвестування/фінансування будівництва;
  • члени житлових кооперативів, які викупили житло, але не оформили право власності на нього;
  • спадкоємці вищевказаних осіб.

Також право на компенсацію мають ОСББ, управителі, ЖБК. Це стосується відновлення спільного майна багатоквартирного будинку.

Звідки візьмуть кошти на компенсації: 

  • фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури;
  • кошти державного та місцевих бюджетів;
  • кошти МФО, інших кредиторів та інвесторів;
  • міжнародна технічна, поворотна або безповоротна фінансова допомога;
  • репарації або інші стягнення з РФ.

Згідно з підрахунками, понад 1 млн українців на сьогодні залишилися без житла.

Нагадаємо, про пошкодження чи руйнування житла вже повідомили мешканці 350 тис. житлових будинків із загальної площею понад 20 тис. кв.м.

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