З обмеженнями тільки Житомирщина. Яка ситуація в Україні зі світлом 18 березня

Березень, 18 в 12:03

​​Енергосистема України працює стабільно, електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.

Про це повідомляють в Укренерго.

Однак у відомстві зазначають, що у Житомирській області через значні пошкодження мереж, які завдали росіяни, вимушено застосовуються обмеження споживання.

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– Також при зростанні споживання можливі обмеження у Київській області, – йдеться у повідомленні.

В інших регіонах обмежень у мережах Укренерго, які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає.

Ліміти споживання до областей не доводились.

Нагадаємо, напередодні російські окупанти завдали удару по Україні іранськими дронами-камікадзе типу Shahed- 136/131.

Силами та засобами повітряних командувань Центр, Схід та Захід Повітряних сил Збройних сил України знищено 11 ударних безпілотників в центральних, західних та східних областях відповідно.