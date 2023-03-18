З обмеженнями тільки Житомирщина. Яка ситуація в Україні зі світлом 18 березня
Енергосистема України працює стабільно, електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.
Про це повідомляють в Укренерго.
Однак у відомстві зазначають, що у Житомирській області через значні пошкодження мереж, які завдали росіяни, вимушено застосовуються обмеження споживання.
– Також при зростанні споживання можливі обмеження у Київській області, – йдеться у повідомленні.
В інших регіонах обмежень у мережах Укренерго, які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає.
Ліміти споживання до областей не доводились.
Нагадаємо, напередодні російські окупанти завдали удару по Україні іранськими дронами-камікадзе типу Shahed- 136/131.
Силами та засобами повітряних командувань Центр, Схід та Захід Повітряних сил Збройних сил України знищено 11 ударних безпілотників в центральних, західних та східних областях відповідно.