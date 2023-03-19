ООН відновлює виплати переселенцям: хто має право, куди звертатися та які документи потрібні
Агентство ООН у справах біженців відновило реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців і постраждалих від війни.
Про це повідомило Мінреінтеграції.
Зазначається, що на виплати можуть розраховувати люди, які раніше не отримували виплат від міжнародних організацій і мають дохід менший ніж 5400 грн на місяць. У пріоритеті – найбільш незахищені верстви населення.
Куди звертатися
Для подачі заявки необхідно звернутися в пункт збору даних у вашому регіоні або ж до мобільної групи, яка здійснює виїзди в межах області.
Які документи потрібні
Для заповнення заявки при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей, номер банківської картки, будь-які документи, що підтверджують приналежність до категорії вразливості.
Для збору даних мають бути присутні всі члени родини. Виключення становлять маломобільні громадяни.
– Для сімей, де є такі люди, допускається реєстрація без їхньої присутності за оригіналами документів за умови надання медичної довідки, що підтверджує їхній стан здоров’я, – повідомляють у Мінреінтеграції.
Докладнішу інформацію та розклад руху мобільних груп по областях можна знайти в офіційних Telegram-каналах за посиланням.