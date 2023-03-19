ООН відновлює виплати переселенцям: хто має право, куди звертатися та які документи потрібні

Березень, 19 в 18:30

Агентство ООН у справах біженців відновило реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців і постраждалих від війни.

Про це повідомило Мінреінтеграції.

Зазначається, що на виплати можуть розраховувати люди, які раніше не отримували виплат від міжнародних організацій і мають дохід менший ніж 5400 грн на місяць. У пріоритеті – найбільш незахищені верстви населення.

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Куди звертатися

Для подачі заявки необхідно звернутися в пункт збору даних у вашому регіоні або ж до мобільної групи, яка здійснює виїзди в межах області.

Які документи потрібні

Для заповнення заявки при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей, номер банківської картки, будь-які документи, що підтверджують приналежність до категорії вразливості.

Для збору даних мають бути присутні всі члени родини. Виключення становлять маломобільні громадяни.

– Для сімей, де є такі люди, допускається реєстрація без їхньої присутності за оригіналами документів за умови надання медичної довідки, що підтверджує їхній стан здоров’я, – повідомляють у Мінреінтеграції.

Докладнішу інформацію та розклад руху мобільних груп по областях можна знайти в офіційних Telegram-каналах за посиланням.