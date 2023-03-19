Правовий навігатор для поранених військових. Масі Наєм про те, як подолати бюракратичне пекло під час оформлення інвалідності

Березень, 19 в 17:05

Після пекла війни військовослужбовці, які отримали поранення, потрапляють в інше пекло — бюрократичне. Військово-лікарська комісія, купа довідок, встановлення групи інвалідності.

Громадсська організація Принцип створила інтернет-платформу – Правовий навігатор для поранених військових, де наші захисники зможуть знайти всю необхідну інформацію, щодо оформлення інвалідності.

Про створення цього сайту в ефірі телемарафону Єдині новини ведучій Яні Брензей розповів засновник ГО Принцип, адвокат та військовослужбовець Масі Наєм.

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Масі Наєм на власному досвіді стикнувся з цією проблемою, коли після виписки зі шпиталю, взявся за оформлення інвалідності і його постійно відправляли з однієї структури в іншу, не надаючи потрібної інформації.

— Чому це дратує, чому в мене певна фрустрація, чому я відчуваю себе покинутим. Тому що я не розумію, де прочитати зведену інформацію, що далі мені робити, – сказав він.

У військовій частині військовому дали направлення у МСЕК. Але коли він туди прийшов, його направили до сімейного лікаря, який мав сформувати “якийсь пакет документів та кудись направити”.

– Я вийшов і думаю, що можна було б надрукувати одну сторінку з інформацією, яку можна було б давати пораненим. Тепер я буду йти до свого цивільного лікаря, який буде формувати “якийсь пакет документів”. Що потім станеться? Я поки й досі не зрозумів. І ми це хочемо змінити, – розповів військовий.

Як має надаватися інвалідність пораненому військовому

– У своєму ідеальному уявленні я бачу, що коли я отримав поранення, прокинувся в лікарні, потім мене виписали і я поїхав додому. І я знаю точно, що в цей час держава працює над цими документами без мене. Я ж був у лікарні два місяці. Проведіть мені ВЛК, дослідження, усі документи зробіть, щоб я потім поїхав додому. Бо найголовніше у своєму житті я вже віддав — це моє здоров’я. А ви просто скеруйте цей процес.

Які зміни вдалось зробити

Президент України Володимир Зеленський порушив це питання на Ставці й вже вдалося добитися мінімальних, але змін.

Наприклад, зазначає Наєм, у військово-лікарській комісії волонтери принесли та поставили лавки.

Представники ГО домовилися, щоб волонтери могли долучатися до допомоги пораненим військовим у різних регіонах.