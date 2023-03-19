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Факти / Україна / Суспільство

Правовий навігатор для поранених військових. Масі Наєм про те, як подолати бюракратичне пекло під час оформлення інвалідності

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Правовий навігатор для поранених військових. Масі Наєм про те, як подолати бюракратичне пекло під час оформлення інвалідності

Після пекла війни військовослужбовці, які отримали поранення, потрапляють в інше пекло — бюрократичне. Військово-лікарська комісія, купа довідок, встановлення групи інвалідності.

Громадсська організація Принцип створила інтернет-платформу – Правовий навігатор для поранених військових, де наші захисники зможуть знайти всю необхідну  інформацію, щодо оформлення інвалідності.

Про створення цього сайту в ефірі телемарафону Єдині новини ведучій Яні Брензей розповів засновник ГО Принцип, адвокат та військовослужбовець Масі Наєм.

Зараз дивляться

Масі Наєм на власному досвіді стикнувся з цією проблемою, коли після виписки зі шпиталю, взявся за оформлення інвалідності і його постійно відправляли з однієї структури в іншу, не надаючи потрібної інформації.

— Чому це дратує, чому в мене певна фрустрація, чому я відчуваю себе покинутим. Тому що я не розумію, де прочитати зведену інформацію, що далі мені робити, – сказав він. 

У військовій частині військовому дали направлення у МСЕК. Але коли він туди прийшов, його направили до сімейного лікаря, який мав сформувати “якийсь пакет документів та кудись направити”.

– Я вийшов і думаю, що можна було б надрукувати одну сторінку з інформацією, яку можна було б давати пораненим.

Тепер я буду йти до свого цивільного лікаря, який буде формувати “якийсь пакет документів”. Що потім станеться? Я поки й досі не зрозумів. І ми це хочемо змінити, – розповів військовий.

Як має надаватися інвалідність пораненому військовому

– У своєму ідеальному уявленні я бачу, що коли я отримав поранення, прокинувся в лікарні, потім мене виписали і я поїхав додому. І я знаю точно, що в цей час держава працює над цими документами без мене.

Я ж був у лікарні два місяці. Проведіть мені ВЛК, дослідження, усі документи зробіть, щоб я потім поїхав додому. Бо найголовніше у своєму житті я вже віддав — це моє здоров’я. А ви просто скеруйте цей процес.

Які зміни вдалось зробити

Президент України Володимир Зеленський порушив це питання на Ставці й вже вдалося добитися мінімальних, але змін.

Наприклад, зазначає Наєм, у військово-лікарській комісії волонтери принесли та поставили лавки.

Представники ГО домовилися, щоб волонтери могли долучатися до допомоги пораненим військовим у різних регіонах.

– Ми зробили правовий навігатор, де поранений може зайти, подивитись на якій стадії він знаходиться, натиснути та перевірити, який потрібен далі документ. І це безкоштовно.

Якщо ви або ваші рідні отримали поранення на війні та потребують правової допомоги в оформленні інвалідності, всю необхідну інформацію можна знати на цьому сайті – правового навігатора для поранених військових.

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Інвалідність в результаті війни: пільги, виплати та допомога
Фото:Masi Nayyem

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