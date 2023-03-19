У Луганській області прикордонники затрофеїли російський дрон з тепловізором DJI Mavic

Березень, 19 в 17:59

У Луганській області українські прикордонники затрофеїли російський дрон з тепловізором DJI Mavic 2 Enterprise, який намагався розвідувати позиції захисників.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, яка оприлюднила фотографії з ворожим безпілотним літальним апаратом.

– На Луганщині охоронці кордону знешкодили БПЛА ворога. Цього разу – це DJI Mavic 2 Enterprise. Дрон окупантів спробував вести аеророзвідку позицій прикордонників Луганського загону. Але спроба для шпигуна виявилася невдалою – наші бійці приземлили коптер за допомогою антидронової рушниці, – йдеться у повідомленні.

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