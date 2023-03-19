Вигнати окупантів, очистити землю від слідів держави-зла, покарати терористів РФ: Зеленський про завдання України

Березень, 19 в 21:09

Вигнати російських окупантів, очистити нашу землю від усіх слідів держави-зла та покарати терористів – це пріоритетні завдання України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за 19 березня 2023 року. Він переконаний, що українці разом виконають ці завдання.

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Він зазначив, що завершується ще один тиждень оборони України проти держави-зла РФ. Ще один тиждень, коли щодня і щоночі російська армія обстрілювала українські міста та села, а також вбивала людей.

– Кам’янське Запорізької області; Берислав Херсонської області; Марганець Дніпропетровської області; Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка Донецької області; Костянтинівка Сумської області… І ще десятки українських міст і сіл, які зазнали ударів російських терористів за один тиждень. Мої співчуття усім, хто втратив рідних і своїх близьких, – зазначив президент України.

Зеленський переконаний, що за кожен прояв терору проти українців держава-зло відповідатиме. Цей тиждень, що минає, нарешті приніс дійсно вагомий міжнародно-правовий результат для України та справедливості, – наголосив глава держави.