Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Вигнати окупантів, очистити землю від слідів держави-зла, покарати терористів РФ: Зеленський про завдання України

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Вигнати окупантів, очистити землю від слідів держави-зла, покарати терористів РФ: Зеленський про завдання України
Фото: Офіс президента

Вигнати російських окупантів, очистити нашу землю від усіх слідів держави-зла та покарати терористів – це пріоритетні завдання України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за 19 березня 2023 року. Він переконаний, що українці разом виконають ці завдання.

Зараз дивляться

Він зазначив, що завершується ще один тиждень оборони України проти держави-зла РФ. Ще один тиждень, коли щодня і щоночі російська армія обстрілювала українські міста та села, а також вбивала людей.

– Кам’янське Запорізької області; Берислав Херсонської області; Марганець Дніпропетровської області; Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка Донецької області; Костянтинівка Сумської області… І ще десятки українських міст і сіл, які зазнали ударів російських терористів за один тиждень. Мої співчуття усім, хто втратив рідних і своїх близьких, – зазначив президент України.

Зеленський переконаний, що за кожен прояв терору проти українців держава-зло відповідатиме. Цей тиждень, що минає, нарешті приніс дійсно вагомий міжнародно-правовий результат для України та справедливості, – наголосив глава держави.

– Момент, після якого стає безсумнівним, що завершенням цієї агресії для Росії буде повний спектр її відповідальності, – додав президент.

Читайте
Східний фронт горить, росіяни тиснуть: військовий експерт про наближення весняного контрнаступу

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка