Уряд не розглядає підвищення пенсійного віку.

Про це в ефірі Єдиних новин сказала перша заступниця міністра соцполітики Дарія Марчак.

– Ні, це питання (зростання пенсійного віку, – Ред.) не розглядається. Власне, індексація не має ризиків, вона вже відбулась як факт. 1 квітня відбудеться щорічний перерахунок пенсій для пенсіонерів, які працюють, а з 1 липня буде індексовано пенсії для тих осіб, які були державними службовцями або співробітниками місцевих органів влади, науковцями, та для деяких інших категорій громадян, – сказала вона.