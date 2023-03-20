Березень, 20 в 0:09

Сезон тепличних овочів в Україні відкладається. Огірок ще зовсім недавно коштував понад 200 грн, помідор – теж не дешевший.

Чому українського товару так мало на полицях і коли ранні овочі стануть доступними – Факти ICTV поспілкувалися з керівником тепличного господарства Дубово-Агро Василем Міракіним та заступником керівника Всеукраїнської аграрної ради Денисом Марчуком.

Ситуація з огірком на ринку зараз непроста, але поступово покращиться, пояснюють експерти.

Зараз дивляться

Через енерготерор тепличні господарства розпочали сезон висадки огірків та, відповідно, збору урожаю пізніше. Зазвичай у квітні вже сезон закінчували, а тепер в цей час буде лише пік.

Найбільша проблема, яка постала під час відсутності електрики – вирощування розсади. Без стабільного і потужного штучного освітлення її неможливо виростити.

– Стало питання щодо вирощування самої розсади, тому що розсада без досвітлення не вирощується взагалі. Це натрієві лампи, вони дуже багато споживають, і ми фактично ніде не могли ні закупити розсаду, ні виростити її самотужки, і це змістило сезон приблизно на півтора місяця, – пояснив Василь Міракін.

Тож більшість виробників дочекалися стабілізації енергосистеми, хоча на ринку виник дефіцит українського продукту.

– Всі очікували, що український огірок вже вийде на ринок, але його ще не було, і у нас буквально два тижні тому ціна на полицях супермаркету сягала навіть більше, ніж 200 грн за кілограм. Вийшло так, що турецькі фермери закінчили сезон урожайності, а ми його ще не розпочали, і утворився такий вакуум на ринку. Зараз ціна стабілізувалася. На гуртовому ринку огірок коштує 70-90 грн. Але для господарств ще немає пікової вибірки, тобто сьогодні йде вибірка десь на третину від об’єму, період вегетації, урожайності тільки набирає обертів, очікується зниження ціни, – зазначив Василь Міракін.

Експерти вважають, що за 2-3 тижні, коли на ринку з’явиться більше українських огірків, ціна впаде до 40 грн. А далі вже підуть огірки з парників та з людських городів.

А от із помідорами ситуація складніша. Експерти прогнозують дефіцит тепличного українського овоча.

– Його зараз в теплицях в Україні фактично немає. Якщо огірок потребує менше досвітлення, його можна вирощувати навіть без штучного досвітлення, то помідор в таких умовах неможливо виростити саме в цю пору року. Тому ціна на помідор буде зростати, зниження ціни очікується, найімовірніше, десь на кінець серпня. Ціна становитиме десь 25-40 грн, коли в хід піде вже український польовий помідор, – сказав підприємець.

До того часу українців рятуватиме імпортний помідор, але він переважно з Туреччини, де зараз ціни виросли. Тому і в Україні буде недешевим.

– Він переважно заходить із Туреччини. Ціни там також зросли, і закупівельна вартість є досить високою. Тому будемо бачити на прилавках магазинів досить дорогу продукцію, – наголосив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Найбільшу масу помідору колись нам давала Херсонщина. Цього року вона, можливо, частково дасть урожай, але частина підприємців перелаштувалася.

Хтось переїхав на Закарпаття або в Заліщики, там також виростять помідор. Залежить ще від погоди. Рання весна сприяє ранній овочевій продукції, але й літо має бути сонячним, щоб був урожай.

Загалом на дефіцит і ціну українських тепличних овочів вплинули кілька факторів. Перший – це окупація тих територій, які традиційно вирощували огірки та помідори.

Та до цього додалися осінні та зимові ракетні обстріли енергосистеми, через що підприємцям довелося перелаштуватися.

– Якщо ти хочеш працювати, існувати, хоч щось заробити, потрібно облаштовувати нову генерацію освітлення. За рахунок чого? Звичайно, це альтернатива у вигляді генераторів, які є досить вартісними. Це не поставити генератор під кав’ярню, який може забезпечити постачання однієї кавомашини. По-перше, вони самі дорогі, по-друге, обслуговування дороге, відповідно, все це закладалося у вартість продукції, яку ми будемо бачити на ринку. Фактично, ми не маємо ще українського товару, він з’явиться найближчим часом. Огіркова група вже найближчим часом, а томатна – в кінці березня, на початку квітня, – сказав Денис Марчук.

В середньому 15-20% – це додаткові затрати лише через енерготерор. Та окрім енергокризи, на вартість наклала відбиток інфляція, логістика та ціни на паливно-мастильні матеріали.