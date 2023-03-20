У Києві на лівому березі зранку фіксується високий рівень забрудненості повітря – КМДА
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У Києві на лівому березі зранку фіксується високий рівень забрудненості повітря.
Про це повідомляють у КМДА.
– Станом на ранок 20 березня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві середній на правому та високий на лівому березі, – йдеться у повідомленні.
Ймовірною причиною цього можуть бути метеорологічні умови, які сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.
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До нормалізації ситуації жителям лівобережжя рекомендують утриматися від провітрювання приміщень та фізичної активності на відкритому повітрі.
Стежити за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням та в застосунку Київ Цифровий.