У Києві на лівому березі зранку фіксується високий рівень забрудненості повітря – КМДА

Березень, 20 в 9:47

У Києві на лівому березі зранку фіксується високий рівень забрудненості повітря.

Про це повідомляють у КМДА.

– Станом на ранок 20 березня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві середній на правому та високий на лівому березі, – йдеться у повідомленні.

Ймовірною причиною цього можуть бути метеорологічні умови, які сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

Зараз дивляться

До нормалізації ситуації жителям лівобережжя рекомендують утриматися від провітрювання приміщень та фізичної активності на відкритому повітрі.

Стежити за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням та в застосунку Київ Цифровий.