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Факти / Україна / Суспільство

Комендантська година в Україні 2023: в яких регіонах діють обмеження

Юля Захарченко, редакторка стрічки
поліція України
Фото: Depositphotos

Через воєнний стан в Україні та масштабне вторгнення російсько-окупаційних військ у різних містах і населених пунктах запровадили комендантську годину.

Згідно з чинним законодавством, обмеження на пересування у певні години доби без документів можуть запровадити у разі надзвичайного або воєнного стану.

Де продовжать діяти обмеження у 2023 році, читайте в нашому матеріалі.

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Комендантська година в Україні 2023

У Києві з 26 березня скоротять комендантську годину, вона триватиме з 00:00 до 05:00 щодня.

  • Київська область: 23:00 – 05:00
  • Вінниця та Вінницька область: 00:00 – 05:00
  • Луцьк та Волинська область: 00:00 – 05:00
  • Дніпро та Дніпропетровська область: 00:00 – 05:00
  • Житомир та Житомирська область: 00:00 – 05:00
  • Ужгород та Закарпатська область – немає
  • Запоріжжя та Запорізька область: 23:00 – 05:00
  • Івано-Франківськ та область: 00:00 – 05:00
  • Кропивницький та Кіровоградська область: 23:00 – 05:00
  • Львів і Львівська область: 00:00 – 05:00
  • Миколаїв та Миколаївська область: 00:00 – 05:00
  • Одеса й Одеська область: 00:00 – 05:00
  • Полтава та Полтавська область: 23:00 – 05:00
  • Рівне та Рівненська область: 00:00 – 05:00
  • Суми та Сумська область: 23:00 – 04:00
  • Тернопіль і Тернопільська область: 23:00 – 05:00
  • Харків та Харківська область: 23:00 – 05:00
  • Херсон і Херсонська область: 19:00 – 06:30
  • Хмельницький та область: 00:00 – 05:00
  • Черкаси та Черкаська область: 23:00 – 05:00
  • Чернівці та Чернівецька область: 00:00 – 05:00
  • Чернігів та Чернігівська область: 23:00 – 04:00
  • Донецьк і Донецька область: 21:00 – 05:00
  • Луганськ та Луганська область: 21:00 – 05:00

Громадський транспорт під час комендантської години у містах і населених пунктах не працюватиме.

Водночас станції метрополітену в Києві, Харкові, Дніпрі та Кривому Розі залишатимуться доступними для укриття у цілодобовому режимі. Громадян закликають залишатися вдома.

Щоб пересуватися у регіонах за крайньої потреби під час комендантської години, обов’язково потрібно мати з собою документи, які підтверджують вашу особу.

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