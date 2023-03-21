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Факти / Україна / Суспільство

Йди за мною: військового РФ підозрюють у жорстокому розстрілі людей на Харківщині

Тетяна Доцяк, журналістка Факти ICTV Юля Захарченко, редакторка стрічки
Йди за мною: військового РФ підозрюють у жорстокому розстрілі людей на Харківщині
Фото: Факти ICTV

У Харківській області слідчі встановили особистість російського військового, який жорстоко розстріляв людей у червні 2022-го. Тепер йому загрожує до 15 років в’язниці.

– Шатунов сьогодні помер!

– А я людей… людину сьогодні вбив!

Це розмова 26-річного Клима Кержаєва, жителя Москви, російського військовослужбовця зі своєю дружиною. Влітку 2022 року він, за даними слідства, розстріляв авто з цивільними людьми на Ізюмщині. Про це росіянин повідомляє дружині з-поміж іншого, так, ніби це побутова справа, і радіє, що тепер в їхньої родини побільшало грошей.

Ця історія про професіоналізм українців: військових ЗСУ, які за допомогою дрона провели рятувальну операцію, про лікарів, які врятували життя постраждалому чоловіку, та слідчих, які здійснили блискуче розслідування і встановили російського злочинця. А ще ця історія про цинізм росіян, яка вкотре підтверджує ницість армії РФ.

Зараз дивляться

У червні 2022 року російські військові розстріляли автомобіль із мирними людьми, який чомусь заїхав на територію, що не контролювалася ЗСУ. Чоловіка на ім’я Андрій було важко поранено – пізніше росіяни скинули його непритомного в яр, де він пролежав 30 годин.

Його дружину Валерію вдалося врятувати – військовослужбовці Збройних сил України за допомогою дрона змогли вивести жінку на власні позиції. Спершу Валерія не розуміла рухи дрона, який показував, куди йти, і тоді український військовий прикріпив до нього папірець із написом Йди за мною – це врятувало жінці життя.

Харківські слідчі змогли встановити росіянина, який розстріляв авто з мирними українцями. Начальник слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов розповів Фактам ICTV деталі гучного розслідування.

– Ми назвали цю справу Йди за мною, – каже Болвінов.

– Розкажіть деталі цієї історії.

– Це моторошна історія, вона трапилася в червні минулого року і вразила особисто мене та всіх слідчих, які розслідували цей злочин. На той час російські військові окупували частину Ізюмського району, вони зайшли на територію села Велика Комишуваха, зайняли все село і територію фермерського господарства. Нічого розумнішого не придумали, як повісити прапор на найвищій точці – на щоглі водонапірної башні, зафіксувавши там свою присутність.

До того ж, вони, мабуть, були не дуже розумні, тому що постійно себе фотографували і викладали в соціальні мережі. Звісно, місцеві жителі це бачили, посилання на них викладали в групи, тому ми маємо доступ до цих фотографій.

Саме тоді, коли сталася ця подія, вони перебували на території села Велика Комишуваха. Так сталося, що цивільна автівка, в якій перебували чоловік та його дружина, рухалася в напрямку міста Бахмут, щоб вивезти батьків.

Вони спершу їхали територією, яка контролювалася Збройними силами України, а потім випадково виїхали на позиції російських військових. Мабуть, вони не знали, що ця ділянка не контролюється ЗС України.

У цей час територію оглядали з квадрокоптера, який запустили ЗСУ, тож усі ці події були зафільмовані, що згодом нам дало докази, а саме відео з цього квадрокоптера, яке ми використали для розслідування цієї справи.

– І дрон допоміг врятувати жінку!

– Так. Автівка виїхала на позиції російських військових. Вони бачили, що це цивільне авто – автомобіль Mazda-3. Невеличкий цивільний автомобіль, на якому не було жодних військових позначок. Коли вони наблизилися до перехрестя, росіяни розстріляли цей автомобіль. Розстріл вони проводили як зі стрілецької зброї – з автоматів, так і з крупнокаліберного кулемета 30-мм калібру, який встановлений на бойовій машині піхоти.

До речі, коли ця куля влучає в автівку, вижити дуже важко, бо фактично весь салон автомобіля заповнюється уламками від кулі й від тих предметів, які розлітаються. По суті, це смерть.

Чоловіку з жінкою пощастило вижити, після першого обстрілу вони вийшли з автомобіля, потім, мабуть, вирішили швидше звідти поїхати та знову наблизилися до автомобіля. І цього разу, бачачи, що це цивільні, росіяни повторно розстріляли цей автомобіль. Вони просто хотіли вбити їх.

Йди за мною: військового РФ підозрюють у жорстокому розстрілі людей на Харківщині / 5 фотографий

На жаль, після другого обстрілу чоловік був тяжко поранений в голову – в потилицю, а ще в спину і в ногу. Він упав, ще був притомний, втрачав багато крові. Жінка в цей час намагалася йому надати допомогу, як могла, і в цей момент вона побачила квадрокоптер, який підлетів якомога нижче до неї.

Військовий (ЗСУ, який керував дроном. – Ред.), як потім стало відомо, намагався показати, щоб вона відійшла з цього місця, тому що могла бути вбитою в будь-яку секунду. Неподалік від цього перехрестя був капонір – це така величезна яма, вирита для військової техніки, тож він показував, мовляв, сховайся в цей капонір.

– Але жінка не розуміла рухів квадрокоптера, так? Це все було знято на відео…

– Так, кадри, які зняв квадрокоптер, шокують. Жінка перебувала у шоковому стані, вона стояла на колінах поруч зі своїм чоловіком і зверталася до квадрокоптера з проханням допомогти.

Військовий, який керував квадрокоптером, проявив креативність. Він повернув квадрокоптер до себе, прикріпив білий аркуш, на якому написав Йди за мною, щоб вона зрозуміла, що треба робити, і направив квадрокоптер до неї. Жінка прочитала цей напис і пішла за ним – це врятувало їй життя.

Провести рятувальну операцію чоловікові на той час не було жодної можливості, поранення його були дуже важкі – довкола калюжа крові, він був непритомний і здавався мертвим.

Жінка вийшла з території місця обстрілу – зафіксовано, як у той момент, коли вона йшла дорогою, військові російської армії у відповідній екіпіровці, стріляючи, підійшли до автомобіля. Нормальна людина, якби побачила цивільну людину, якій треба надати допомогу, намагалася б її врятувати, а вони цього не роблять, тому що вони – нелюди. Вони беруть чоловіка за руки і ноги та кидають в яму.

Жінка виходить на позицій Збройних сил України, військові звертаються до поліції телефоном і слідчий одразу реєструє відповідне кримінальне провадження. Звісно, територія окупована, тож ми не могли належним чином провести досудове розслідування. Ми його зробили пізніше, і з позитивним результатом. Ми розслідували цей злочин і встановили злочинців.

Але це буде пізніше. А тоді чоловік непритомний пролежав в ямі понад 30 годин і потім якимось дивом зміг прийти до тями і вийти на позиції Збройних сил України! Він вижив! Поранення в потиличну частину голови, спину, ногу і 30 годин без свідомості – це просто якесь диво.

– Як встановили російських злочинців?

– Ми мали доступ до інформації, яку було отримано з радіоперехоплення, ретельно вивчили її, проаналізували, та нам головне було встановити, чи є збіг цих розмов із тими кримінальними провадженнями, з тими злочинами, які зафіксовано в розмові. І дійсно, ми знайшли такий збіг – за датою, за місцем.

За якийсь час слідчі зрозуміли, що телефонна розмова російського військового зі своєю дружиною – це і є розмова вбивці, який із БМП з 30-мм кулемета розстріляв людей біля села Велика Комишуваха. Звісно, ми підняли цю справу, за нами визначили підслідність і ми уже з часом деокупації почали ретельно її розслідувати.

Було вжито всіх заходів, щоб ідентифікувати особу російського військового за мобільним телефоном, ми встановили потерпілих, допитали їх, провели необхідні медичні експертизи, щоб встановити, які у них наслідки.

Ми встановили місцеперебування автівки, ретельно її оглянули, залучили експертів, щоб провести балістичну експертизу.

Долучили до матеріалів відеоролик із соціальних мереж – буквально після розстрілу цивільні проїжджали і зняли цю автівку. Долучили всі наявні в соціальних мережах фото і відео росіян, які перебували у цьому селі. Ми виїхали на місце події з вибухотехніками, криміналістами, експертами-балістами, слідчі провели ретельний огляд і ми встановили гільзи від 30-мм кулемета в певному місці, звідки був обстріл цього автомобіля.

Зафіксували сліди, вилучили гільзу, призначили експертизи, допитали всіх свідків, які могли бачити цих осіб, а також проаналізували телефонну розмову.

У ній російський військовий хизується перед своєю дружиною, що він вбив українця, що чоловік загинув, а жінка вижила. Ми зіставили події, які мали місце. Вони збігаються. Так, дійсно, у нас чоловік вижив, але вони думали, що він загинув, і вони його вбитого кинули в яму.

Частина стенограми розмови:

– Якого числа в них весілля?
– 2-го…
– Вересня?
– Так.
– Зрозуміло… А я людей… людину сьогодні вбив!
– Ти вбив?
– Угу…
– Яку?
– Та хто його знає, не знаю, хто це такий.
– Хохла чи що?
– Так, так.
-А чо, він прийшов куди не треба чи що?
– Короче, машина їхала, я 30-кою вдарив як би з БМП, там жінка виявилася.
– Уууу…
– Жінка вижила, мужик – ні.
– Що з нею?
– Не знаю, вона поділася кудись.
– Зрозуміло…
– Ти мені гроші на телефон сьогодні поклади, гаразд?
– Угу.

– Ви чули цю розмову? Які у вас враження?

– Мене це вразило. Ми спершу мали стенограму розмови, але не чули, як це звучить. Коли нам прийшов законно оформлений матеріал із прослуховування, ми змогли його прослухати. Це важко сприймати – особа зрозумілою для нас мовою розмовляє зі своєю дружиною. Цинічно, холоднокровно, і та його підтримує.

Вони обговорюють весілля свого знайомого, смерть Юрія Шатунова, а потім, між іншим, він каже: я вбив людину. Вона питає: хохла? Він каже: так. Розповідає, що вбив чоловіка, а жінка втекла. А потім вона каже, що сходила купила серветки, каші, а він говорить, що тепер в них більше грошей.

Тобто він оцінює свою роботу грошима. До вбивств українців і він, і його дружина ставляться, як до буденності, як до звичних справ. Потім цей же чоловік хизується перед своїм другом, який у лікарні, радіє, що вбив людину.

– І ви знаєте хто це?

– Ми провели необхідні експертизи, ідентифікували та встановили цього російського військового.

Ним виявився 26-річний житель Москви, його звати Клим Кержаєв, він старший лейтенант, командир 1 мотострілецької роти 1 мотострілецького батальйону, 15 мотострілецького полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії західного воєнного округу. Це така довга назва, фактично – він командир БМП, з якої було розстріляно людей.

На фото: Клим Кержаєв

Наскільки мені відомо, доля потихеньку з ним розраховується – цей 26-річний Клим був поранений у спину. Під час розслідування ми також отримали телефонну розмову, яка ідентифікує його як цю особу. Ми переконалися, що абонент на цьому телефоні є саме Клим Кержаєв. І зібрані докази дають нам підставу повідомити про підозру цьому російському військовослужбовцю.

У вівторок 21 березня 2023 року головний слідчий Нацполіції Харківської області та прокурор Харківської області Олександр Фільчаков вийшли на спільний брифінг, де проінформували суспільство про розслідування злочину і повідомлення про підозру російському військовослужбовцю у скоєнні злочину Порушення законів та звичаїв війни, передбаченого статтею 438 Кримінального кодексу України.

Фото: Нацполіція в Харківській області

Підозру оголошено заочно, Климу Кержаєву загрожує до 15 років тюремного ув’язнення. Прокурор наголосив, що Кержаєва мають арештувати не тільки українські правоохоронці, а й силовики за кордоном.

– Наші колеги за кордоном зобов’язані цю особу арештувати й передати компетентним органам нашої держави, тобто нам, для подальшого засудження, – наголосив прокурор Харківської області Олександр Фільчаков.

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Відео: Нацполіція в Харківській області, Прокуратура Харківської області

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