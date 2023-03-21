Йди за мною: військового РФ підозрюють у жорстокому розстрілі людей на Харківщині

Березень, 21 в 18:47

У Харківській області слідчі встановили особистість російського військового, який жорстоко розстріляв людей у червні 2022-го. Тепер йому загрожує до 15 років в’язниці.

– Шатунов сьогодні помер! – А я людей… людину сьогодні вбив!

Це розмова 26-річного Клима Кержаєва, жителя Москви, російського військовослужбовця зі своєю дружиною. Влітку 2022 року він, за даними слідства, розстріляв авто з цивільними людьми на Ізюмщині. Про це росіянин повідомляє дружині з-поміж іншого, так, ніби це побутова справа, і радіє, що тепер в їхньої родини побільшало грошей.

Ця історія про професіоналізм українців: військових ЗСУ, які за допомогою дрона провели рятувальну операцію, про лікарів, які врятували життя постраждалому чоловіку, та слідчих, які здійснили блискуче розслідування і встановили російського злочинця. А ще ця історія про цинізм росіян, яка вкотре підтверджує ницість армії РФ.

Зараз дивляться

У червні 2022 року російські військові розстріляли автомобіль із мирними людьми, який чомусь заїхав на територію, що не контролювалася ЗСУ. Чоловіка на ім’я Андрій було важко поранено – пізніше росіяни скинули його непритомного в яр, де він пролежав 30 годин.

Його дружину Валерію вдалося врятувати – військовослужбовці Збройних сил України за допомогою дрона змогли вивести жінку на власні позиції. Спершу Валерія не розуміла рухи дрона, який показував, куди йти, і тоді український військовий прикріпив до нього папірець із написом Йди за мною – це врятувало жінці життя.

Харківські слідчі змогли встановити росіянина, який розстріляв авто з мирними українцями. Начальник слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов розповів Фактам ICTV деталі гучного розслідування.

– Ми назвали цю справу Йди за мною, – каже Болвінов.

– Розкажіть деталі цієї історії.

– Це моторошна історія, вона трапилася в червні минулого року і вразила особисто мене та всіх слідчих, які розслідували цей злочин. На той час російські військові окупували частину Ізюмського району, вони зайшли на територію села Велика Комишуваха, зайняли все село і територію фермерського господарства. Нічого розумнішого не придумали, як повісити прапор на найвищій точці – на щоглі водонапірної башні, зафіксувавши там свою присутність.

До того ж, вони, мабуть, були не дуже розумні, тому що постійно себе фотографували і викладали в соціальні мережі. Звісно, місцеві жителі це бачили, посилання на них викладали в групи, тому ми маємо доступ до цих фотографій.

Саме тоді, коли сталася ця подія, вони перебували на території села Велика Комишуваха. Так сталося, що цивільна автівка, в якій перебували чоловік та його дружина, рухалася в напрямку міста Бахмут, щоб вивезти батьків.

Вони спершу їхали територією, яка контролювалася Збройними силами України, а потім випадково виїхали на позиції російських військових. Мабуть, вони не знали, що ця ділянка не контролюється ЗС України.

У цей час територію оглядали з квадрокоптера, який запустили ЗСУ, тож усі ці події були зафільмовані, що згодом нам дало докази, а саме відео з цього квадрокоптера, яке ми використали для розслідування цієї справи.

– І дрон допоміг врятувати жінку!

– Так. Автівка виїхала на позиції російських військових. Вони бачили, що це цивільне авто – автомобіль Mazda-3. Невеличкий цивільний автомобіль, на якому не було жодних військових позначок. Коли вони наблизилися до перехрестя, росіяни розстріляли цей автомобіль. Розстріл вони проводили як зі стрілецької зброї – з автоматів, так і з крупнокаліберного кулемета 30-мм калібру, який встановлений на бойовій машині піхоти.

До речі, коли ця куля влучає в автівку, вижити дуже важко, бо фактично весь салон автомобіля заповнюється уламками від кулі й від тих предметів, які розлітаються. По суті, це смерть.

Чоловіку з жінкою пощастило вижити, після першого обстрілу вони вийшли з автомобіля, потім, мабуть, вирішили швидше звідти поїхати та знову наблизилися до автомобіля. І цього разу, бачачи, що це цивільні, росіяни повторно розстріляли цей автомобіль. Вони просто хотіли вбити їх.

Йди за мною: військового РФ підозрюють у жорстокому розстрілі людей на Харківщині / 5 фотографий

На жаль, після другого обстрілу чоловік був тяжко поранений в голову – в потилицю, а ще в спину і в ногу. Він упав, ще був притомний, втрачав багато крові. Жінка в цей час намагалася йому надати допомогу, як могла, і в цей момент вона побачила квадрокоптер, який підлетів якомога нижче до неї.

Військовий (ЗСУ, який керував дроном. – Ред.), як потім стало відомо, намагався показати, щоб вона відійшла з цього місця, тому що могла бути вбитою в будь-яку секунду. Неподалік від цього перехрестя був капонір – це така величезна яма, вирита для військової техніки, тож він показував, мовляв, сховайся в цей капонір.

– Але жінка не розуміла рухів квадрокоптера, так? Це все було знято на відео…

– Так, кадри, які зняв квадрокоптер, шокують. Жінка перебувала у шоковому стані, вона стояла на колінах поруч зі своїм чоловіком і зверталася до квадрокоптера з проханням допомогти.

Військовий, який керував квадрокоптером, проявив креативність. Він повернув квадрокоптер до себе, прикріпив білий аркуш, на якому написав Йди за мною, щоб вона зрозуміла, що треба робити, і направив квадрокоптер до неї. Жінка прочитала цей напис і пішла за ним – це врятувало їй життя.

Провести рятувальну операцію чоловікові на той час не було жодної можливості, поранення його були дуже важкі – довкола калюжа крові, він був непритомний і здавався мертвим.

Жінка вийшла з території місця обстрілу – зафіксовано, як у той момент, коли вона йшла дорогою, військові російської армії у відповідній екіпіровці, стріляючи, підійшли до автомобіля. Нормальна людина, якби побачила цивільну людину, якій треба надати допомогу, намагалася б її врятувати, а вони цього не роблять, тому що вони – нелюди. Вони беруть чоловіка за руки і ноги та кидають в яму.

Жінка виходить на позицій Збройних сил України, військові звертаються до поліції телефоном і слідчий одразу реєструє відповідне кримінальне провадження. Звісно, територія окупована, тож ми не могли належним чином провести досудове розслідування. Ми його зробили пізніше, і з позитивним результатом. Ми розслідували цей злочин і встановили злочинців.

Але це буде пізніше. А тоді чоловік непритомний пролежав в ямі понад 30 годин і потім якимось дивом зміг прийти до тями і вийти на позиції Збройних сил України! Він вижив! Поранення в потиличну частину голови, спину, ногу і 30 годин без свідомості – це просто якесь диво.

– Як встановили російських злочинців?

– Ми мали доступ до інформації, яку було отримано з радіоперехоплення, ретельно вивчили її, проаналізували, та нам головне було встановити, чи є збіг цих розмов із тими кримінальними провадженнями, з тими злочинами, які зафіксовано в розмові. І дійсно, ми знайшли такий збіг – за датою, за місцем.

За якийсь час слідчі зрозуміли, що телефонна розмова російського військового зі своєю дружиною – це і є розмова вбивці, який із БМП з 30-мм кулемета розстріляв людей біля села Велика Комишуваха. Звісно, ми підняли цю справу, за нами визначили підслідність і ми уже з часом деокупації почали ретельно її розслідувати.

Було вжито всіх заходів, щоб ідентифікувати особу російського військового за мобільним телефоном, ми встановили потерпілих, допитали їх, провели необхідні медичні експертизи, щоб встановити, які у них наслідки.

Ми встановили місцеперебування автівки, ретельно її оглянули, залучили експертів, щоб провести балістичну експертизу.

Долучили до матеріалів відеоролик із соціальних мереж – буквально після розстрілу цивільні проїжджали і зняли цю автівку. Долучили всі наявні в соціальних мережах фото і відео росіян, які перебували у цьому селі. Ми виїхали на місце події з вибухотехніками, криміналістами, експертами-балістами, слідчі провели ретельний огляд і ми встановили гільзи від 30-мм кулемета в певному місці, звідки був обстріл цього автомобіля.

Зафіксували сліди, вилучили гільзу, призначили експертизи, допитали всіх свідків, які могли бачити цих осіб, а також проаналізували телефонну розмову.

У ній російський військовий хизується перед своєю дружиною, що він вбив українця, що чоловік загинув, а жінка вижила. Ми зіставили події, які мали місце. Вони збігаються. Так, дійсно, у нас чоловік вижив, але вони думали, що він загинув, і вони його вбитого кинули в яму.

Частина стенограми розмови:

– Якого числа в них весілля?

– 2-го…

– Вересня?

– Так.

– Зрозуміло… А я людей… людину сьогодні вбив!

– Ти вбив?

– Угу…

– Яку?

– Та хто його знає, не знаю, хто це такий.

– Хохла чи що?

– Так, так.

-А чо, він прийшов куди не треба чи що?

– Короче, машина їхала, я 30-кою вдарив як би з БМП, там жінка виявилася.

– Уууу…

– Жінка вижила, мужик – ні.

– Що з нею?

– Не знаю, вона поділася кудись.

– Зрозуміло…

– Ти мені гроші на телефон сьогодні поклади, гаразд?

– Угу.

– Ви чули цю розмову? Які у вас враження?

– Мене це вразило. Ми спершу мали стенограму розмови, але не чули, як це звучить. Коли нам прийшов законно оформлений матеріал із прослуховування, ми змогли його прослухати. Це важко сприймати – особа зрозумілою для нас мовою розмовляє зі своєю дружиною. Цинічно, холоднокровно, і та його підтримує.

Вони обговорюють весілля свого знайомого, смерть Юрія Шатунова, а потім, між іншим, він каже: я вбив людину. Вона питає: хохла? Він каже: так. Розповідає, що вбив чоловіка, а жінка втекла. А потім вона каже, що сходила купила серветки, каші, а він говорить, що тепер в них більше грошей.

Тобто він оцінює свою роботу грошима. До вбивств українців і він, і його дружина ставляться, як до буденності, як до звичних справ. Потім цей же чоловік хизується перед своїм другом, який у лікарні, радіє, що вбив людину.

– І ви знаєте хто це?

– Ми провели необхідні експертизи, ідентифікували та встановили цього російського військового.

Ним виявився 26-річний житель Москви, його звати Клим Кержаєв, він старший лейтенант, командир 1 мотострілецької роти 1 мотострілецького батальйону, 15 мотострілецького полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії західного воєнного округу. Це така довга назва, фактично – він командир БМП, з якої було розстріляно людей.

Наскільки мені відомо, доля потихеньку з ним розраховується – цей 26-річний Клим був поранений у спину. Під час розслідування ми також отримали телефонну розмову, яка ідентифікує його як цю особу. Ми переконалися, що абонент на цьому телефоні є саме Клим Кержаєв. І зібрані докази дають нам підставу повідомити про підозру цьому російському військовослужбовцю.

У вівторок 21 березня 2023 року головний слідчий Нацполіції Харківської області та прокурор Харківської області Олександр Фільчаков вийшли на спільний брифінг, де проінформували суспільство про розслідування злочину і повідомлення про підозру російському військовослужбовцю у скоєнні злочину Порушення законів та звичаїв війни, передбаченого статтею 438 Кримінального кодексу України.

Підозру оголошено заочно, Климу Кержаєву загрожує до 15 років тюремного ув’язнення. Прокурор наголосив, що Кержаєва мають арештувати не тільки українські правоохоронці, а й силовики за кордоном.

– Наші колеги за кордоном зобов’язані цю особу арештувати й передати компетентним органам нашої держави, тобто нам, для подальшого засудження, – наголосив прокурор Харківської області Олександр Фільчаков.

Відео: Нацполіція в Харківській області, Прокуратура Харківської області