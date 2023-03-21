Березень, 21 в 9:22

Традиційно в Україні двічі на рік переводять годинники.

Робити це почали ще 1981 року, такий звичай було запроваджено для економії електроенергії та подовження світлового дня. Із проголошенням Незалежності України практика сезонного часу продовжилася.

Сьогодні це вже стало певною традиційною подією – переводити годинники на літній і зимовий час. Ба більше, двічі на рік змінюють час не лише в Україні, а й у інших країнах світу.

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Факти ICTV дізнавалися, коли Україна переведе годинники на літній час у 2023 році.

Літній час 2023: коли потрібно переводити годинник

У 1996 році на законодавчому рівні в Україні було закріплено, що перехід на зимовий час здійснюється о 04:00 останньої неділі жовтня, а літній час починається в останні вихідні березня.

Навесні, о третій годині ночі, Україна переходить на літній час, і всі годинники в країні переводяться на годину вперед.

У 2023 році перехід на літній час відбудеться 26 березня о 03:00.

На роботу доведеться вставати на годину раніше, але завдяки збільшенню світлового дня процес пробудження зазвичай проходить легше.

Як не забути перевести годинник

У сучасному світі залишилось мало годинників, які не змінювали б час автоматично. В електронні пристрої виробники встановлюють таке переведення часу за заводськими налаштуваннями. Відповідно, усі сучасні прилади автоматично змінюють години.

Проте якщо ви маєте механічний годинник, який не підключено до інтернету, налаштовувати новий час потрібно власноруч.

Щоб не забути про переведення годинника на літній час, радимо встановити нагадування на смартфон! Це допоможе не наплутати з часом і точно нікуди не запізнитися!

Переведення годинника: вплив на організм і як підготуватися

Більшість вчених зазначають, що сезонне переведення годинника провокує розвиток імунних і серцево-судинних захворювань, адже воно змінює біологічні ритми людини.

Ба більше, зміна режиму й нестача сну можуть спровокувати стреси – до цього потрібно особливо підготуватися емоційно чутливим людям.

Щоб правильно підготуватися до переведення годинників, радимо дотримуватися кількох рекомендацій:

починайте змінювати свій режим сну – за два тижні до 26 березня поступово змінюйте час підйому зранку та відхід до сну;

більше гуляйте на свіжому повітрі ― це допоможе наситити мозок киснем;

проводьте зранку розминку для м’язів;

відрегулюйте сніданок – споживайте зранку помірно ситну їжу, щоб запустити організм.

Така мініпідготовка може тривати тиждень-два. Поступово ви відчуєте, як змінюється ваш біологічний годинник на годину в потрібному напрямку.

До речі, такі рекомендації допоможуть підготуватися як дорослим людям, так і дітям.