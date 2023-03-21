УПЦ МП закрили доступ до печер та храмів Києво-Печерської лаври – заява

Березень, 21 в 11:31

В УПЦ МП заявили, що 20 березня отримали від керівництва Національного заповідника Києво-Печерська лавра лист з повідомленням про те, що їм закрито доступ до ближніх та дальніх печер через роботу комісії Мінкульту, яка перевірятиме наявність, умови зберігання та стан культурних цінностей.

– Також у зв’язку із цим припиняється доступ до Хрестовоздвиженського храму, Аннозачатіївського храму та храму на честь Собору всіх преподобних Печерських (Теплий храм). Тобто молитва в цих храмах буде неможлива, – уточнив голова Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент.

Водночас журналісти, які наразі перебувають біля входу до нижніх печер, в ефірі телемарафону Єдині новини повідомили, що вони насправді відкриті, і люди вільно туди заходять, як і названі раніше храми.

Водночас, за словами кореспондента, біля шлагбаумів поліція перевіє всі автівки на в’їзді та виїзді.

Зараз дивляться

Раніше стало відомо, що Міністерство культури та інформаційної політики сформувало комісію, яка перевірить наявність, умови зберігання та стан культурних цінностей, що свого часу були передані Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі (чоловічому монастирю) УПЦ МП.

Комісія працюватиме у Лаврі до 15 травня.

Перед цим Національний заповідник Києво-Печерська лавра розірвав дію оренди для УПЦ МП в чоловічому монастирі. Договір не продовжуватимуть через порушення орендних умов. До 29 березня вони мають залишити всі приміщення, які орендували в Лаврі.

Джерело: УПЦ МП, Мінкульт