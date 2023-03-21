Військові-контрактники проходитимуть обов’язкове випробування: Рада ухвалила закон

Березень, 21 в 15:57

Військові, які підписали контракт, зможуть продовжити службу в ЗСУ лише після успішного проходження випробування протягом шести місяців.

Верховна Рада 21 березня голосами 262 народних депутатів підтримала у другому читанні урядовий законопроєкт №8169, який передбачає внесення відповідних змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та проходження служби, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, це стосується лише тих військових, які вперше прийняті на службу за контрактом.

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– Військовослужбовці, яких визнано такими, що успішно пройшли випробування, продовжують проходження служби за контрактом у ЗСУ або інших військових формуваннях, – пояснив політик.

Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт, яким пропонується запровадити випробування під час прийняття на військову службу за контрактом, 1 грудня 2022 року.