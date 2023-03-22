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Факти / Україна / Суспільство

Дніпро, Херсон – хто наступний: в яких містах завершився опалювальний сезон

Валентина Летяк, редакторка стрічки
опалення
Фото: Depositphotos

Опалювальний сезон в Україні зазвичай закінчується в середині квітня, але все залежить від погоди і температури повітря зокрема. Тому через потепління у деяких містах вже почали вимикати батареї.

Першим містом, яке завершило опалювальний сезон, стало Дніпро. Протягом кількох днів тут фіксували температуру до +8, тому у середу, 22 березня, відключили теплопостачання.

В інших містах Дніпропетровської області, наприклад, у Кам’янському, опалювальний сезон завершать 25 березня, а у Нікополі – 31 березня.

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Наступним буде Херсон, де опалювальний сезон завершиться у п’ятницю, 24 березня. Відповідне розпорядження підписав начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

– Так, середньодобова температура декілька днів перевищує +8 градусів, тому прийнято рішення завершити опалювальний сезон уже 24 березня 2023 року, – йдеться у повідомленні Херсонської МВА.

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