Коли школи Києва розпочинають прийом заяв до 1 класу

Березень, 22 в 14:38

Школи Києва 27 березня розпочинають прийом заяв від батьків майбутніх першокласників, який триватиме до 31 травня включно.

Як пояснили в Департаменті освіти і науки КМДА, подати всі необхідні документи можна онлайн, а зарахування до 1 класу відбуватиметься на підставі заяви одного з батьків, наданих власноруч або сканованих копій чи фотокопій.

Важливо! Документи повинні підтверджувати місце проживання дитини чи одного з його батьків в районі обслуговування навчального закладу.

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Якщо до 31 травня батьки не зможуть отримати медичну довідку для дитини – це не підстава для відмови у зарахуванні, оскільки як оригінали документів, так і меддовідки подаються не пізніше від 18 серпня 2023 року включно.

До речі, діти, які не мають свідоцтва про народження, але взяті на облік як ВПО, можуть бути зараховані без подання цього документа.

У столичній мерії наголосили, що пріоритет у зарахуванні до 1 класу отримають чотири категорії дітей:

які проживають на території обслуговування школи;

які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;

чиї брати чи сестри вже навчаються в цій школі;

діти працівників цих закладів.

Батьки дітей, які не зареєстровані у Києві, чи просто хочуть навчати дітей не за місцем обслуговування закладу, із 1 червня можуть подати документи на вільні місця в будь-які школи.

Якщо кількість заявок перевищуватиме кількість вільних місць, зарахування відбудеться методом сліпого жеребкування.