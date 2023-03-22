Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

ОКО за ОКО: ЗСУ отримали перший розвідкомплекс від ОККО та Повернись живим

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
ОКО за ОКО: ЗСУ отримали перший розвідкомплекс від ОККО та Повернись живим

На озброєння ЗСУ передано перший розвідувальний комплекс ШАРК, кошти на який зібрано в межах спільної ініціативи мережі ОККО та фонду Повернись живим – ОКО за ОКО.

Усього ж незабаром військові отримають 25 таких комплексів, щоб уздовж усієї лінії фронту відстежувати рух ворога та ефективно коригувати вогонь української артилерії.

– Ми вдячні нашим клієнтам, хто приєднався до ініціативи та разом із нами кожного дня допомагає підсилювати армію, – коментує СЕО ОККО Василь Даниляк. – Зупинятися ми не плануємо. І поки триває акумулювання коштів ще на 3 з 25 комплексів, а інші в роботі, ми вже працюємо над новим проєктом разом із Повернись живим, щоб і надалі системно зміцнювати ЗСУ.

Директор Департаменту розвитку та партнерств Повернись живим Олег Карпенко зазначає, що їхній спільний з ОККО проєкт – це приклад своєчасної, важливої та по-справжньому масштабної взаємодії благодійного руху і соціально відповідального бізнесу.

Зараз дивляться

– Найбільша його сила в тому, що він обʼєднав заради допомоги мільйони українців – від Донеччини до Львівщини, від Одеси до Чернівців. Сьогодні перший комплекс ШАРК передано воїнам Збройних сил і вже скоро вони коригуватимуть артилерію, допомагатимуть бити окупантів і наближати перемогу України, – додає Олег Карпенко.

ОКО за ОКО: ЗСУ отримали перший розвідкомплекс від ОККО та Повернись живим

Нагадаємо, спільний проєкт ОККО та Повернись живим стартував в листопаді минулого року. Мета – закупівля 25 безпілотних розвідувальних комплексів ШАРК загальною вартістю 325 млн грн.

Українці підтримують ініціативу, заправляючись пальним Pulls на АЗК ОККО, адже з кожного проданого літра компанія перераховує по 1 грн на ШАРКи, або ж напряму, перераховуючи кошти на спецрахунок фонду Повернись живим.

До складу одного комплексу входить прохідне авто обладнане пунктом управління, пускова установка і два безпілотних літальних апарати.

Крім того, в межах ініціативи для ЗСУ будуть закуплені ще 25 резервних БпЛА, щоби вчасно можна було замінювати апарати, втрачені чи пошкоджені під час виконання завдань. Паралельно тривають навчання екіпажів для управління розвідкомплексами.

Читайте
Безпілотник ШАРК зобразили у 30-метровому муралі на АЗК ОККО у Києві

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка