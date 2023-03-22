ОКО за ОКО: ЗСУ отримали перший розвідкомплекс від ОККО та Повернись живим

Березень, 22 в 11:27

На озброєння ЗСУ передано перший розвідувальний комплекс ШАРК, кошти на який зібрано в межах спільної ініціативи мережі ОККО та фонду Повернись живим – ОКО за ОКО.

Усього ж незабаром військові отримають 25 таких комплексів, щоб уздовж усієї лінії фронту відстежувати рух ворога та ефективно коригувати вогонь української артилерії.

– Ми вдячні нашим клієнтам, хто приєднався до ініціативи та разом із нами кожного дня допомагає підсилювати армію, – коментує СЕО ОККО Василь Даниляк. – Зупинятися ми не плануємо. І поки триває акумулювання коштів ще на 3 з 25 комплексів, а інші в роботі, ми вже працюємо над новим проєктом разом із Повернись живим, щоб і надалі системно зміцнювати ЗСУ.

Директор Департаменту розвитку та партнерств Повернись живим Олег Карпенко зазначає, що їхній спільний з ОККО проєкт – це приклад своєчасної, важливої та по-справжньому масштабної взаємодії благодійного руху і соціально відповідального бізнесу.

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– Найбільша його сила в тому, що він обʼєднав заради допомоги мільйони українців – від Донеччини до Львівщини, від Одеси до Чернівців. Сьогодні перший комплекс ШАРК передано воїнам Збройних сил і вже скоро вони коригуватимуть артилерію, допомагатимуть бити окупантів і наближати перемогу України, – додає Олег Карпенко.

Нагадаємо, спільний проєкт ОККО та Повернись живим стартував в листопаді минулого року. Мета – закупівля 25 безпілотних розвідувальних комплексів ШАРК загальною вартістю 325 млн грн.

Українці підтримують ініціативу, заправляючись пальним Pulls на АЗК ОККО, адже з кожного проданого літра компанія перераховує по 1 грн на ШАРКи, або ж напряму, перераховуючи кошти на спецрахунок фонду Повернись живим.

До складу одного комплексу входить прохідне авто обладнане пунктом управління, пускова установка і два безпілотних літальних апарати.

Крім того, в межах ініціативи для ЗСУ будуть закуплені ще 25 резервних БпЛА, щоби вчасно можна було замінювати апарати, втрачені чи пошкоджені під час виконання завдань. Паралельно тривають навчання екіпажів для управління розвідкомплексами.