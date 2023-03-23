Побачив в Україні потужний тандем артилерії: спогади британського добровольця про звільнення Куп’янська

Березень, 22 в 23:04

Куп’янськ розташований за 40 км від РФ – цей логістичний вузол був важливим центром у глибокому тилу ворожого угрупування в Ізюмі під час російської окупації.

– Після того, як ми звільнили Балаклію та Балаклійський район, то нас перекинули на напрямок Куп’янська. В принципі там була вже бригада Збройних сил України, і вони дійшли до річки Оскіл, – розповів офіцер загону спеціального призначення Kraken ГУР МО України Костянтин Немічєв.

Як українським військовим вдалося звільнити Куп’янськ? Про це вони розповіли у документальному фільмі Харківський контрнаступ. Земля.

Західну, більш ніж половину Куп’янська, до Осколу брала під свій контроль 92 механізована бригада. Всі мости через річку росіяни у відступі підірвали. І поки українці наводили переправи для техніки, на одному з невеликих міст піхота Kraken змогла просочитися єдиною вцілілою вузькою стежиною на східну частину міста.

Зараз дивляться

Річка Оскіл – це природний бар’єрний рубіж, який ділить місто Куп’янськ на дві сторони – західну та східну, за яку точилися запеклі бої.

Перший стрілецький контакт відбувся щойно бійці Kraken перейшли міст і зайшли у квартал приватного сектору. Росіяни хотіли втримати оборону, проте український наступ вони вже не могли зупинити.

– Насправді я був надзвичайно здивований. До цього ми перебували шість-сім місяців на фронті, бачили багато військових дій за класичною, напевно, ще радянською тактикою. А потім почалася ця наша спільна операція різних родів військ. Це вперше я побачив в Україні. Це була потужна міць артилерії, хлопців з піхоти, які ефективно працювали у тандемі. Саме тому вона була настільки успішною, росіяни не стикалися з такими діями раніше та не змогли втримати фронт. Я був особисто вражений тим, як вибудуваний цей контрнаступ, коли сам брав участь у такій широкомасштабній операції, – розповів громадянин Великої Британії, професійний військовий з позивним Сармат, який воює за Україну.

Через швидкий контрнаступ бійців Kraken місцеві жителі не встигли евакуюватися, тому їм доводилося діяти дуже обережно, але наполегливо проломлювати ворожий спротив.

Російські офіцери часто тікали та навіть не казали своїм солдатам, що українці оволоділи якоюсь ділянкою. Через це ворог часто потрапляв у засідки там, де думав, що наших воїнів немає.