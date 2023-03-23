Березень, 23 в 12:20

У понеділок, 27 березня, у школах Києва розпочинаються весняні канікули, які триматимуть рівно тиждень – до 3 квітня.

– Причин для їх перенесення наразі немає. Інші заклади освіти Києва продовжать працювати з дотриманням безпекових вимог, – пояснив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Водночас, за його словами, наступного тижня у школах буде організовано роботу так званих консультативних груп із використанням різноманітних освітніх технологій, працюватимуть гуртки та спортивні секції.

У період весняних канікул дитсадки та заклади позашкільної освіти продовжать роботу у звичному форматі та з огляду на безпекову ситуацію.

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Дати шкільних канікул у 2023 році можуть зміщуватися, оскільки триває війна і безпекова ситуація змінюється. Водночас остаточне рішення про відпочинок учнів ухвалює керівництво кожної школи окремо.

Коли розпочнуться весняні канікули 2023 та скільки триватиме відпочинок – читайте в матеріалі Фактів ICTV.