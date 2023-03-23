Як отримати статус учасника бойових дій: необхідні документи та куди звертатися
Статус учасника бойових дій (УБД) отримують українські військовослужбовці, що брали участь в обороні України та у захисті безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з вторгненням РФ.
Факти ICTV дізнавалися, як отримати статус УБД, які документи потрібні та куди звертатися.
Статус УБД: як отримати
Сьогодні отримати статус УБД можуть не лише військові, а й члени добровольчих формувань.
Водночас для отримання статусу потрібно зібрати чимало документів з підписами, докази участі у бойових діях, поінформувати командира або іншого керівника військової частини про бажання отримати статус тощо.
Спершу військовий має:
- зібрати документи з відповідними підписами;
- поінформувати командира або іншого керівника військової частини про бажання отримати статус.
Керівники військових частин мають надати довідки за формою згідно з додатком та документи, передбачені пунктом цього Порядку, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій.
Рішення про надання статусу УБД ухвалюють на підставі:
- звернення командира частини, який подає документи на підлеглих військовослужбовців;
- особистого звернення військовослужбовця;
- особистого звернення особи, яка звільнена з військової служби, через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.
Після звернення документи військового надсилаються до спеціальної комісії. Рішення про надання статусу УБД ухвалює:
- комісія з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій. Її утворюють у Міноборони, МВС, Мін’юсті, Національній поліції, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Офісі Генерального прокурора, Управлінні державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДФС;
- міжвідомча комісія з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту.
Варто зрозуміти, що спершу документи відправляють на розгляд комісії з питань розгляду матеріалів про визнання УБД. Якщо статус був вам наданий, упродовж місяця комісія поінформує Державну службу у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції про це.
Якщо ж питання з приводу надання статусу спірне, комісія надсилає документи на розгляд міжвідомчої комісії.
Міжвідомча комісія розглядає документи та в разі потреби уточнює інформацію про осіб, стосовно яких їх подано (надсилає необхідні запити тощо).
Які документи необхідні для статусу УБД
Потрібно подати копії документів, які б підтвердили безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ. Це можуть бути:
- витяги бойових донесень;
- витяги з журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки);
- витяги з вахтових журналів;
- копії матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв;