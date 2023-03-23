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Факти / Україна / Суспільство

Жителі Тернопільщини отримали дивне сповіщення від ДСНС. Рятувальники назвали це технічною помилкою

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Жителі Тернопільщини отримали дивне сповіщення від ДСНС. Рятувальники назвали це технічною помилкою

Сьогодні зранку багато жителів Тернопільської області отримали на мобільні телефони звукове сповіщення начебто від рятувальників, проте у ДСНС кажуть, що сталася помилка.

Про такі сповіщення розповідають люди в місцевих Telegram-каналах.

Повідомлення надходили від імені Державної служби України з надзвичайних ситуацій та були підписані як: сповіщення від президента та національне сповіщення.

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За словами жителів області, текст повідомлень був зашифрований.

У ДСНС прокоментували ситуацію та зауважили, що немає жодних підстав для хвилювання.

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Дійсно, під час повітряної тривоги в Тернопільській області запустили систему оперативного інформування населення. Проте сталася технічна помилка, через яку текст сповіщення некоректно відображався на смартфонах.

– При виявленні помилки розсилку сповіщення припинили. На даний час фахівці обласної військової адміністрації спільно з операторами мобільного зв’язку та фахівцями ДСНС опрацьовують розв’язання даної проблеми, – наголосили в ДСНС.

Фото: Громадське

Джерела: Громадське, ДСНС
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