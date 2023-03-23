Жителі Тернопільщини отримали дивне сповіщення від ДСНС. Рятувальники назвали це технічною помилкою
Сьогодні зранку багато жителів Тернопільської області отримали на мобільні телефони звукове сповіщення начебто від рятувальників, проте у ДСНС кажуть, що сталася помилка.
Про такі сповіщення розповідають люди в місцевих Telegram-каналах.
Повідомлення надходили від імені Державної служби України з надзвичайних ситуацій та були підписані як: сповіщення від президента та національне сповіщення.
За словами жителів області, текст повідомлень був зашифрований.
У ДСНС прокоментували ситуацію та зауважили, що немає жодних підстав для хвилювання.
Дійсно, під час повітряної тривоги в Тернопільській області запустили систему оперативного інформування населення. Проте сталася технічна помилка, через яку текст сповіщення некоректно відображався на смартфонах.
– При виявленні помилки розсилку сповіщення припинили. На даний час фахівці обласної військової адміністрації спільно з операторами мобільного зв’язку та фахівцями ДСНС опрацьовують розв’язання даної проблеми, – наголосили в ДСНС.
Фото: Громадське