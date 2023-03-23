Березень, 23 в 11:53

Сьогодні зранку багато жителів Тернопільської області отримали на мобільні телефони звукове сповіщення начебто від рятувальників, проте у ДСНС кажуть, що сталася помилка.

Про такі сповіщення розповідають люди в місцевих Telegram-каналах.

Повідомлення надходили від імені Державної служби України з надзвичайних ситуацій та були підписані як: сповіщення від президента та національне сповіщення.

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За словами жителів області, текст повідомлень був зашифрований.

У ДСНС прокоментували ситуацію та зауважили, що немає жодних підстав для хвилювання.

Дійсно, під час повітряної тривоги в Тернопільській області запустили систему оперативного інформування населення. Проте сталася технічна помилка, через яку текст сповіщення некоректно відображався на смартфонах.

– При виявленні помилки розсилку сповіщення припинили. На даний час фахівці обласної військової адміністрації спільно з операторами мобільного зв’язку та фахівцями ДСНС опрацьовують розв’язання даної проблеми, – наголосили в ДСНС.

Фото: Громадське