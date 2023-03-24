Березень, 24 в 15:44

Вступники, які планують в цьому році складати національний мультипредметний тест, вже можуть пройти демонстраційний варіант з біології.

Відповідний тренувальний тест, який містить 30 завдань, оприлюднив Український центр оцінювання якості освіти.

– За структурою, типами завдань, тривалістю їхнього виконання демонстраційний варіант аналогічний вступному тесту, однак інтерфейс запропонованого тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному НМТ, – повідомляють освітяни.

З їхніх слів, як під час пробного тесту, так і на реальному, можна вибирати послідовність виконання завдань, за потреби повертатися до того чи іншого питання, змінювати варіант відповіді.

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Після завершення роботи можна отримати результат тестування з цього предмета.

Наголошується, якщо людина має повільний інтернет або не може працювати протягом години за комп’ютером чи іншим гаджетом – дозволено завантажити файл із демонстраційним варіантом тесту з біології на власний пристрій, виконати завдання і звірити відповіді з правильними.