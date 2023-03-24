Березень, 24 в 17:08

Після початку повномасштабної війни українці відчувають погіршення свого матеріального становища. Водночас вони вірять, що в найближчі 2-3 роки економічна ситуація в Україні покращиться.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 22 лютого по 1 березня 2023 року.

Згідно з результатами дослідження, українці зараз менш песимістично оцінюють економічну ситуацію в державі, навіть у порівнянні з “довоєнним” періодом.

Зараз дивляться

Як “дуже погану” або “досить погану” її оцінюють 55% опитаних, ще 37% – як “не погану і не добру”. Водночас за вісім місяців до повномасштабної війни 60% респондентів вважали ситуацію в економіці “дуже поганою”, а у вересні-жовтні 2022 року – близько 64,5%.

Як пояснюють соціологи, зазвичай українці оцінювали рівень добробуту своєї родини краще, ніж стан економіки країни. Оцінка добробуту покращилася порівняно з показниками минулого року. Вона наблизилася до рівня, що був зафіксований у травні 2021 року, до широкомасштабної агресії РФ. Зараз 35% респондентів оцінили рівень добробуту своєї сім’ї як “дуже” або “досить” поганий, 50% – як “не поганий і не добрий”, а 12% – як “добрий” або навіть “дуже добрий”.

– Це може бути свідченням певної адаптації громадян до ситуації, породженої війною, – вважають соціологи.

У довоєнний час українці не надто вірили у швидкі зміни в економіці: понад 50% не очікували їх у найближчі місяці. Восени 2022 року значно зросла частка тих, хто очікував погіршення стану в економіці – до 35%.

Зараз же частка тих, хто очікує погіршення стану справ в економіці протягом трьох місяців, знизилася до 23%. Натомість зросла частка громадян, які сподіваються на покращення ситуації (до 13%), а також тих, хто вважає, що вона не зміниться (до 45%).

Після початку повномасштабної війни суттєво покращилися економічні очікування громадян у середньостроковій (2-3 роки) перспективі. До 52% зросла частка респондентів, які сподіваються, що економічне становище в Україні покращиться в найближчі 2-3 роки (з 43% у вересні-жовтні 2022 року).

Аналогічною є тенденція в очікуванні змін у добробуті родини. Зараз 49,5% опитаних вважають, що добробут їхньої сім’ї в найближчі 2-3 роки покращиться. У вересні-жовтні 2022 року цей показник становив 41%, а в травні 2021-го – 29%.

Попри деяку психологічну адаптацію до змін в економічній ситуації під час війни, 21% респондентів повідомили, що доходи їхньої родини значно зменшилися після 24 лютого 2022 року. Ще 32% повідомили, що доходи дещо зменшилися, 36% не помітили змін. І лише 5% опитаних заявили, що доходи дещо зросли, а 1% – що значно зросли.

Про зменшення доходів рідше заявляють жителі Західного регіону (41%). Частіше про це говорять респонденти, які жили на території бойових дій (60%), або які під час війни були змушені залишити місце свого проживання, але зараз повернулися додому (61,5%).

Зросла частка громадян, які заявляють, що ледве зводять кінці з кінцями, і грошей не вистачає навіть на продукти (з 9% у червні 2021-го до 14% у березні-лютому 2023 року).

Частка тих, кому вистачає коштів лише на харчування та на придбання необхідних недорогих речей, зросла з 38% до 42%.

Опитування проводилося методом face-to-face, за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору. Було опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Джерело: Центр Разумкова