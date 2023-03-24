Березень, 24 в 13:55

Останнім часом у мережі почала ширитись інформація про те, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть оголошувати призовників у розшук, якщо ті не зʼявилися у військкомат.

Факти ICTV дізнавалися, що робити, якщо призовника оголосили у розшук та як перевірити, чи перебуває особа у розшуку.

Чи мають право працівники військкоматів оголосити людину у розшук?

Адвокат Роман Сімутін зазначає, що в ТЦК видають розпорядження про розшук, затримання та доставлення осіб, які ухиляються від військового обов’язку. За словами адвоката, це все чергова провокація. Адже такі вимоги можна назвати лише правовою нісенітницею та підміною понять.

Зараз дивляться

– Процедура оголошення в розшук передбачена кримінально-процесуальним кодексом (КПК) і здійснюється виключно після оголошення підозри у вчиненні кримінального правопорушення за ухилення від призову за мобілізацією, – каже адвокат.

Після оголошення в розшук слідчий звертається до суду з клопотанням про затримання та доставлення підозрюваного до поліційного органу, який оголосив особу в розшук.

– Тобто оголосити в розшук та затримати особу можна лише за рішенням суду в межах відкритого кримінального провадження або за наявності обґрунтованої підозри. Як можна реалізувати подібне в межах адміністративної справи або на підставі Порядку, визначеного Кабміном, невідомо, – додає адвокат.

Але в Порядку зазначено, що ТЦК може звертатися до поліції з метою розшуку, затримання і доставлення громадян, які ухиляються від військового обов’язку. Це, на думку Сімутіна, підміна понять, адже насправді текст має звучати так: ТЦК може звертатися до поліції для встановлення місцеперебування та супроводження до ТЦК.

– Але це жодним чином не стосується розшуку, затримання та доставлення особи! – наголошує адвокат.

Тобто працівники військкомату не можуть оголосити призовника в розшук — у них на це просто немає повноважень.

Що робити, якщо тебе оголосили у розшук?

– Читаючи такі неправдиві юридичні формулювання, більшість громадян просто не розуміє термінології, і не може оцінити правомірність затримання. І тому добровільно, через незнання своїх прав, виконує незаконні вимоги поліції, – каже адвокат.

Роман Сімутін радить, якщо вас все ж оголосили у розшук за ухилення від призову, спершу попросіть поліціянта пояснити поняття і пред’явити ухвалу суду про ваше затримання.

– Найімовірніше, адекватної відповіді ви не отримаєте, – додає адвокат.

Сімутін резюмує, що потрібно просто продовжувати робити те, що ви і робили. Але це не стосується громадян, які раніше отримали повістку та вже пройшли військово-лікарську комісію.

Тому що ухилення від призову після отримання повістки та проходження ВЛК – це вже справді кримінальна відповідальність.

Нагадуємо, чинне законодавство передбачає кримінальну відповідальність за ухилення від мобілізації, якщо військовозобов’язаний пройшов звірку даних та медичну комісію, але проігнорував відправку до військової частини. Такі норми прописані у статті 366 Кримінального кодексу України.

Як дізнатися, що людина перебуває у розшуку?

Щоби дізнатися, чи перебуваєте ви у розшуку, радимо скористатися базами МВС України. Перевірка дасть змогу впевнитися, що на вас та ваших родичів, друзів не заведені справи та особу не оголошено в розшук.

Якщо ви виявили себе в такому реєстрі (що іноді трапляється), вам необхідно звернутися до адвоката, щоб за підтримки юриста грамотно розібратися в ситуації, що склалася.

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