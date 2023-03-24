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Факти / Україна / Суспільство

За Катериною: в Одесі приберуть з парку погруддя Горького

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
За Катериною: в Одесі приберуть з парку погруддя Горького

В Одесі міська рада ухвалила рішення про демонтаж пам’ятника російському письменнику Максиму Горькому, який свого часу активно підтримував більшовиків.

Про це повідомляє місцеве видання Думська.

Погруддя письменнику приберуть із парку імені Горького у Малиновському районі Одеси. Вказано, що пам’ятник перенесуть на іншу локацію, але куди саме – невідомо.

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Відповідне рішення ухвалили члени історико-топонімічної комісії Одеської міськради під час засідання 16 березня.

Фото: Думська

Раніше стало відомо про демонтаж меморіальної дошки Горькому на Спиридонівській вулиці.

Наприкінці грудня в Одесі демонтували пам’ятник, центральною фігурою якого була Катерина II. Паралельно демонтували й кінну статую російського полководця Олександра Суворова.

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Фото: 2GIS

Джерело: Думская
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