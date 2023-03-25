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Факти / Україна / Суспільство

Порушується баланс в енергосистемі: в Укренерго закликали не долучатися до Години Землі

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Світло електроенергія
Фото: Pexels

В Укренерго закликали українців не долучатися до акції Година Землі та не вимикати світло о 20:30.

Це пояснюють тим, що кількість виробленої електроенергії має відповідати кількості спожитої, а одночасне вимкнення світла може призвести до профіциту потужності.

– Друзі, будь ласка, не ведіться на заклики долучитися до Години Землі і в певний час масово вимкнути світло – це не сприяє економії електроенергії, не допомагає Землі, зате може дуже нашкодити енергосистемі! – інформують в Укренерго.

Зазначається, що кращим рішенням буде ощадливо використовувати світло щоранку та щовечора у пікові години споживання електроенергії.

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Довідка. Година Землі – це міжнародна ініціатива, яка закликає один раз на рік вимикати світло та електричні пристрої на одну годину, щоб привернути увагу до екологічних проблем планети.

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