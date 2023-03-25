Березень, 25 в 14:06

Канікули – найулюбленіший період усіх школярів. Усі діти з особливим трепетом очікують на ці кілька тижнів відпочинку від уроків та домашніх завдань.

Коли розпочнуться весняні канікули у 2023 році та скільки триватиме відпочинок – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Весняні канікули 2023 – дати

Навчальний рік 2022-2023 стартував традиційно 1 вересня 2022 року та має завершитися 30 червня 2023 року. Кожен навчальний рік складається з двох семестрів, кожен з яких ділиться на дві чверті. Зазвичай після кожної чверті починаються канікули.

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В Україні дати шкільних канікул у 2023 році можуть зміщуватися. Водночас остаточне рішення про відпочинок учнів ухвалює керівництво кожної школи окремо.

Шкільні весняні канікули у 2022-2023 навчальному році триватимуть у такі дати:

початок канікул — 27 березня 2023 року ;

; закінчення канікул — 2 квітня 2023 року.

Проте деякі навчальні заклади працюють за триместровою системою, відповідно графік весняних канікул у таких школах інший:

початок канікул — 3 квітня 2023 року ;

; закінчення канікул — 9 квітня 2023 року.

В обох випадках тривалість весняного відпочинку для школярів — один тиждень, але з урахуванням вихідних школярі матимуть для відпочинку дев’ять днів.

Якщо ваша дитина навчається у приватній школі, то там може бути свій календар, який іноді суттєво відрізняється від стандартного.

Варто наголосити, що ці дати є орієнтовними, адже остаточне рішення щодо дат та терміну проведення канікул ухвалює адміністрація кожного навчального закладу окремо.