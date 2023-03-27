Березень, 27 в 18:13

Внаслідок обстрілів Берислава Херсонської області три особи дістали поранення.

Як повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, росіяни цілий день б’ють по місту з авіації та артилерії.

– Відомо про трьох постраждалих внаслідок щільних обстрілів. У двох із них – тяжкі поранення. Всім надають медичну допомогу, – написав він.

Прокудін закликав жителів Берислава перебувати в укриттях, оскільки обстріли з боку армії РФ тривають.

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Крім цього, сьогодні голова Бериславської РДА Володимир Літвінов повідомляв, що внаслідок ворожої авіаційної атаки пошкодження зазнала цивільна інфраструктура міста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 397-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.