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Факти / Україна / Суспільство

Берислав під ворожем вогнем: внаслідок обстрілів троє людей постраждали

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Внаслідок обстрілів Берислава Херсонської області три особи дістали поранення.

Як повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, росіяни цілий день б’ють по місту з авіації та артилерії.

– Відомо про трьох постраждалих внаслідок щільних обстрілів. У двох із них – тяжкі поранення. Всім надають медичну допомогу, – написав він.

Прокудін закликав жителів Берислава перебувати в укриттях, оскільки обстріли з боку армії РФ тривають.

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Крім цього, сьогодні голова Бериславської РДА Володимир Літвінов повідомляв, що внаслідок ворожої авіаційної атаки пошкодження зазнала цивільна інфраструктура міста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 397-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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