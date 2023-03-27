Березень, 27 в 11:43

Адміністративний штраф стягують із людей, які скоїли адміністративне правопорушення.

Наприклад, за недотримання правил дорожнього руху, порушення правил пожежної безпеки, неподання податкової звітності, за дрібне хуліганство тощо. Що буде, якщо не сплатити адміністративний штраф – читайте в матеріалі.

Що буде, якщо не сплатити адміністративний штраф

Юрист Віктор Мазур зазначає, що якщо ви не хочете, щоб його розмір подвоївся, і по вас відкрили виконавче провадження, то адміністративний штраф необхідно сплатити протягом 15 днів на рахунок районного державного казначейства.

Зараз дивляться

Сплата адміністративного штрафу: поради юриста

Я раджу вам не чекати 15 днів, щоб сплатити штраф. Оплатіть його якомога швидше. На другий день, або на третій (якщо немає змоги одразу цього зробити).

Тому що поліція, зазвичай, терміну 15 днів не дотримується, і передає справу у виконавчу службу набагато скоріше.

Крім того, є ще один важливий момент. До прикладу, якщо ви відмовилися від підпису постанови про адміністративне правопорушення, то поліція, зазвичай, копію постанови вам на руки не дасть.

Мотивуючи це тим, що ви не хочете підписати постанову на місці і т.д. Тоді поліція вам відправить її Укрпоштою. Тут є важливий момент: термін оплати штрафу буде рахуватися відтоді, коли ви отримали дану постанову про адміністративне правопорушення на руки.

Що буде, якщо не сплатити адміністративний штраф за 15 днів

У разі несплати правопорушником штрафу у цей строк, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання громадянина, роботи або за місцезнаходженням його майна.

У порядку примусового виконання постанови з правопорушника стягується: