Факти / Україна / Суспільство Березень, 27 в 17:00 Захищено: Soft skills і не тільки: які навички необхідні дитині у XXI столітті, щоб стати успішною Владислава Ткаченко, Редакторка сайту Цей вміст захищено паролем. Щоби його переглянути, будь ласка, введіть свій пароль нижче: Пароль: Зараз дивляться Теги: Освіта в Україні, Школа, Школярі Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!