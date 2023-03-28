Ворог відповідатиме за удари: Зеленський вперше провів засідання Ставки на виїзді

Березень, 27 в 22:57

Президент України Володимир Зеленський уперше провів засідання Ставки верховного головнокомандувача ЗСУ на виїзді у місті Дніпрі.

– Саме тут – у стратегічному місті центру нашої країни, після відвідин Марганця та Нікополя, Запоріжжя, передових позицій наших воїнів у Запорізькій області, – зазначив президент у відеозверненні 27 березня.

Командувачі оперативних напрямків доповіли фактичну ситуацію про оборону на Донеччині та на найгарячіших напрямках. Були й онлайн-доповіді командувачів, які прикривають південь і північ країни, головкома, керівника ГУР МО.

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– Хочу подякувати бійцям нашої розвідки за потужну роботу сьогодні в Бахмуті, підрозділ Kraken – як завжди, на висоті. Молодці, хлопці, – сказав глава держави.

На Ставці обговорили загальну ситуацію у прифронтових районах, укріплення і захист українських рубежів на всій лінії фронту – від Херсонщини до Харківщини.

– Кожен командувач розуміє, що ворог повинен відповідати за кожен удар по наших містах і селах, по наших людях. За Словʼянськ, за Костянтинівку і Дружківку, за Авдіївку й Торецьк, за весь біль українців – і не лише за час повномасштабної війни, а й за час від 2014 року, – вважає президент.

За його словами, Дніпро є нашою фортецею вже понад дев’ять років, увесь цей час підтримує фронт і бійців. Саме тут ще від 2014 року тисячам українських воїнів врятували здоров’я після поранень. Місто концентрувало роботу волонтерів від перших тижнів агресії у 2014 році, зазначив Зеленський.