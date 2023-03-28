Половина українських біженців не планує повертатися з міркувань безпеки – опитування

Березень, 28 в 13:11

Українці, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року, під час опитування, проведеного Українським інститутом майбутнього 20-23 березня, назвали причини, які впливають на їхнє рішення повертатися додому чи залишитися.

Зокрема, половина респондентів (50%) однією з причин не повертатися в Україну називають безпеку, ще 55% – життєві перспективи за кордоном, 50% – безпеку, 48% – наявність роботи, 33% – перспективи для дітей, 28% – комфорт, 27% – відсутність боротьби з корупцією та люстрації проросійських сил в Україні, на останньому місці – 5% – родинні зв’язки за межами країни.

Водночас 60% заявили, що повернуться до України через родинні зв’язки, 46% називають звичний спосіб життя та оточення, 42% – безпеку, 36% – роботу, 32% – патріотизм, 27% – невдачі у спробах облаштуватися за кордоном, 16% – турботу про дітей (вони мають жити та навчатися в Україні).

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Український інститут майбутнього спільно з компанією Нью Імідж Груп протягом 20-23 березня провели онлайн-опитування Оцінка міграційних процесів і настроїв на всій території України, крім тимчасово окупованих територій.

В опитуванні взяли участь 1 200 респондентів віком від 18 років.

Статистична похибка з імовірністю 0,95 не перевищує 2,89%.

Джерело: УІМ