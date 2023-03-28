Березень, 28 в 16:39

Закарпатська обласна прокуратура оскаржила вирок суду щодо вчинення трьома підлітками сексуального насильства над неповнолітньою дівчинкою.

Про це поінформували в пресслужбі Офісу генпрокурора.

– Закарпатська обласна прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою скасувати вирок Воловецького районного суду Закарпатської області та ухвалити новий вирок судом апеляційної інстанції, – наголосили у відомстві.

Обурливий інцидент трапився у селі Верхні Ворота на Закарпатті влітку 2021 року.

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Троє підлітків заманили 14-річну дівчинку до підвалу. Постраждала давно товаришувала з ними, тому пішла. У підвалі один із юнаків спочатку вдарив дівчину в живіт, щоб уникнути опору та залякати. Після цього всі троє по черзі вчинили сексуальне насильство над нею.

Зґвалтування та знущання підлітки знімали на відео. А згодом вони оприлюднили цей запис в інтернеті та поширили серед однокласників у школі.

16 березня Воловецький районний суд звільнив підлітків від покарання, призначивши усім трьом іспитовий термін на два роки. Справа розглядалася за ч. 3. ст. 153 Кримінального кодексу України (сексуальне насильство, вчинене групою осіб, або сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи).

Підліткам не інкримінували ст. 152 Кримінального кодексу (зґвалтування), яка передбачає суворіше покарання.

Суд аргументував своє рішення відсутністю судимості у ґвалтівників, “хорошими характеристиками” та частковим відшкодуванням потерпілій. Постраждала просила виплатити їй 450 тис. грн моральної шкоди, обвинувачені ж, за рішенням суду, відшкодували лише 60 тис. грн.

Такий вирок обурив суспільство. Виявилося, що права дівчини були грубо порушені. Її інтереси в суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради, яка дала ґвалтівникам позитивні характеристики.

На рішення суду відреагували Закарпатська ОВА та омбудсмен Дмитро Лубінець.

Вирок ще не набрав законної сили, саме тому прокуратура його оскаржила.

А Вища рада правосуддя перевірить скарги на суддю Оксану Софілканич, яка розглядала справу про зґвалтування 14-річної дівчини.