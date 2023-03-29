Експерти зафіксували падіння рейтингу Дональда Трампа в наступних виборах на президентський пост США

Березень, 29 в 17:16

Дональд Трамп, відомий своїми симпатіями до країни агресора, продовжує втрачати рейтинг у наступних виборах президента США, повідомляють букмекерські контори України.

Про актуальний розподіл шансів головних кандидатів на президентський пост в Сполучених Штатах Америки, розповідаємо в цьому матеріалі.

Трійка лідерів без змін

Згідно з оцінками, які виставили букмекерські контори України, поточним лідером президентських перегонів США залишається Джо Байден.

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Чинний 46-й президент Сполучених Штатів Америки наразі очолює рейтинг, представлений аналітиками, які відводять 80-річному політику приблизно 32% на успіх у виборах.

Головним конкурентом Байдена експерти продовжують вважати Дональда Трампа, який сьогодні пообіцяв вирішити військовий конфлікт в Україні протягом одного дня.

Шанси того, що Трамп вдруге посяде президентський пост у листопаді 2024 року, експерти оцінили в 27%.

Перемога Байдена – 32%

Перемога Трампа – 27%

Перемога ДеСантіса – 25%

Відзначимо, що другий кандидат від Республіканської партії Рон ДеСантіс зафіксувався на третій позиції попереднього рейтингу з шансами на успіх у 25%.

Примітно, що ймовірність успіху інших кандидатів у президентських виборах США, оцінюється дуже низько. Наприклад, найближчим конкурентам лідируючої трійки Камалі Гарріс і Гевіну Ньюсому аналітики відвели по 5-6%.

Борис Джонсон замінить Ріші Сунака?

Букмекерські контори України також пильно аналізують політичну ситуацію у Великій Британії, де за останній рік зміна прем’єр-міністра відбулася двічі.

На думку аналітиків, наступним лідером Консервативної партії після Ріші Сунака стане Борис Джонсон – ймовірність цього 25%.

Конкуренцію колишньому прем’єр-міністру Королівства, на думку аналітиків, може скласти Кемі Баденох, яка зараз обіймає посаду міністра у справах бізнесу, енергетики та промислової стратегії Великої Британії.

Замикає трійку лідерів у боротьбі за місце, лідерка консерваторів Королівства Мері Мордонт – молодший міністр торгової політики.