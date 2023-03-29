Березень, 29 в 10:38

На середу, 29 березня, синоптики Укргідрометцентру оголосили штормове попередження у більшості регіонів.

Пориви вітру до 15-20 м/с, що відповідає І рівню небезпечності, очікуються майже по всій території, окрім Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької областей та Криму.

Через негоду можливі перебої з електропостачанням, роботою комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

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На Київщині у Вишгородському, Києво-Святошинському та Васильківському районах сьогодні вже відбулися аварійні відключення світла.

Наразі знеструмлено близько 60 населених пунктів, що постраждали від негоди. Пошкодженими залишаються 62 ліній 6-10 кВ та більше тисячі трансформаторних підстанцій. Без світла понад 30 тис. клієнтів.

– 29-30 березня послаблення опадів (переважно у вигляді снігу) та вітру. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця. Зниження температури вночі до 0 -7° морозу, вдень до 0 +7° тепла (30 березня на заході та Одещині +6 +11° тепла), – кажуть синоптики.

Потепління в Україні синоптики прогнозують наприкінці тижня, тобто 1-2 квітня.