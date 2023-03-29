Березень, 29 в 13:14

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Верховна Рада продовжила термін їхньої дії ще на 90 діб – до 20 травня 2023 року. Відповідно, українці призовного віку, які не мають проблем зі здоровʼям, можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ.

Водночас трапляються випадки, коли на військову службу потрапляють українці, які за станом здоровʼя не можуть виконувати завдання у Збройних силах.

Факти ICTV дізнавалися, як звільнитися з лав ЗСУ за станом здоровʼя та що для цього знадобиться.

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Звільнення з ЗСУ за станом здоровʼя – як це зробити

В.о. завідувачки сектору Виноградівського бюро правової допомоги Мар’яна Кіш зазначає, що порядок звільнення військовослужбовців із ЗСУ за станом здоровʼя докладно описано в Положенні про проходження військової служби в ЗСУ.

Там зазначається, що військовослужбовець може бути звільнений з військової служби за станом здоров’я або йому може бути надана відпустка за станом здоров’я.

– Підставою для звільнення за станом здоров’я є висновок (постанова) ВЛК про непридатність до військової служби з вилученням із військового обліку. Законодавство прямо встановлює таку норму: звільнення військовослужбовців, які не підлягали призову на військову службу за станом здоров’я, без стаціонарного обстеження та медичного огляду забороняється, – каже Марʼяна Кіш.

Експертка додає, якщо хвору людину призвали до лав ЗСУ без проведення медичного огляду або проігнорували довідки про хвороби цієї людини, то потрібно вимагати проведення нового огляду, щоб отримати можливість звільнитись із ЗСУ за станом здоров’я.

Отже, щоб звільнитися з лав ЗСУ за станом здоровʼя, необхідно:

Подати рапорт про звільнення за станом здоров’я з документами, що підтверджують підставу для звільнення. Далі керівники мають направити військового на медичний огляд. Направити на ВЛК може, наприклад, командир окремої частини, рівні йому та вище, начальник гарнізону, військовий комендант гарнізону тощо. Проходження військово-лікарської комісії, яка має прийняти постанову у формі довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я на підставі Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби. Якщо в період оформлення звільнення із ЗСУ особа не може виконувати службові обов’язки за станом здоровʼя, то потрібно оформити постанову про звільнення від виконання службових обов’язків до 30 календарних днів. Потім ВЛК направляє висновки медичного огляду до військової частини, де оформлюються та надсилаються документи відповідній посадовій особі. Після цього негайно видається наказ про звільнення командиром бригади чи полку (це стосується осіб у військових званнях до майстер-сержанта). Останній крок – військового відправляють у відставку (вилучення зі списків особового складу військової частини й скерування до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за вибраним місцем проживання, куди особа має прибути в п’ятиденний строк, щоб стати на військовий облік).

Зверніть увагу, якщо ВЛК визнала вас тимчасово непридатним до військової служби, то процедура відбувається так само, але визначається наступна дата повторного медичного обстеження (через 6 або 12 місяців), а особа звільняється в запас за станом здоров’я, а не йде у відставку.