Законопроєкти №8431 та №8432: на скільки може підвищитись мінімальна зарплата та прожитковий мінімум
У лютому 2023 року у Верховній Раді України зареєстрували два законопроєкти №8431 та №8432, якими пропонується поетапне підвищення розмірів мінімальної заробітної плати та прожиткових мінімумів.
Закони поки що не ухвалили, але у разі їх прийняття, перше підвищення розмірів соціального забезпечення відбудеться 1 квітня 2023 року.
Що саме передбачають законопроєкти №8431 та №8432, що зміниться після їх ухвалення та текст запропонованих змін, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Що передбачають законопроєкти №8431 та №8432
Законопроєкт №8431 пропонує підвищити розмір мінімальної заробітної плати. Підвищення відбуватиметься у кілька етапів:
- з 1 квітня 2023 року — до 7 370 грн;
- з 1 липня — до 8 107 грн;
- з 1 жовтня — до 8 918 грн.
В погодинному розмірі:
- з 1 квітня — 44,51 грн;
- з 1 липня — 48,96 грн;
- з 1 жовтня — 53,85 грн.
Нагадаємо, наразі розмір мінімальної заробітної плати становить 6 700 грн, а в погодинному розмірі – це 40,46 грн.
Водночас законопроєкт №8432 пропонує збільшити прожитковий мінімум у 2023 році. Нагадуємо, з 1 січня 2023 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлено в розмірі 2 589 грн.
Проте проєкт закону №8432 пропонує змінити загальний показник так:
- з 1 квітня — до 2 848 грн;
- з 1 липня — до 3 133 грн;
- з 1 жовтня — до 3 446 грн.
А для дітей до 6 років прожитковий мінімум може стати таким:
- з 1 квітня — до 2 499 грн;
- з 1 липня — до 2 749 грн;
- з 1 жовтня — до 3 024 грн.
Для дітей від 6 до 18 років:
- з 1 квітня — до 3 116 грн;
- з 1 липня — до 3 428 грн;
- з 1 жовтня — до 3 771 грн.
Показник прожиткового мінімуму для працездатних осіб може змінитися так:
- з 1 квітня — до 2 952 грн;
- з 1 липня — до 3 248 грн;
- з 1 жовтня — до 3 572 грн.
А для осіб, які втратили працездатність:
- з 1 квітня — до 2 302 грн;
- з 1 липня — до 2 533 грн;
- з 1 жовтня — до 2 786 грн.
Якщо ці законопроєкти ухвалять у Верховній Раді, вони набудуть чинності 1 квітня 2023 року.
Який статус цих законів зараз?
Станом на 29 березня 2023 року обидва законопроєкти перебувають на опрацюванні в комітеті та в майбутньому мають пройти два читання у залі парламенту. Також законопроєкти має підписати президент України Володимир Зеленський.
Лише після усіх етапів розгляду проєкти набувають законної сили.