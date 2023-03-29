Березень, 29 в 13:58

У лютому 2023 року у Верховній Раді України зареєстрували два законопроєкти №8431 та №8432, якими пропонується поетапне підвищення розмірів мінімальної заробітної плати та прожиткових мінімумів.

Закони поки що не ухвалили, але у разі їх прийняття, перше підвищення розмірів соціального забезпечення відбудеться 1 квітня 2023 року.

Що саме передбачають законопроєкти №8431 та №8432, що зміниться після їх ухвалення та текст запропонованих змін, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Що передбачають законопроєкти №8431 та №8432

Законопроєкт №8431 пропонує підвищити розмір мінімальної заробітної плати. Підвищення відбуватиметься у кілька етапів:

з 1 квітня 2023 року — до 7 370 грн;

з 1 липня — до 8 107 грн;

з 1 жовтня — до 8 918 грн.

В погодинному розмірі:

з 1 квітня — 44,51 грн;

з 1 липня — 48,96 грн;

з 1 жовтня — 53,85 грн.

Нагадаємо, наразі розмір мінімальної заробітної плати становить 6 700 грн, а в погодинному розмірі – це 40,46 грн.

Водночас законопроєкт №8432 пропонує збільшити прожитковий мінімум у 2023 році. Нагадуємо, з 1 січня 2023 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлено в розмірі 2 589 грн.