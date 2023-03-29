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Факти / Україна / Суспільство

Законопроєкти №8431 та №8432: на скільки може підвищитись мінімальна зарплата та прожитковий мінімум

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Законопроєкти №8431 та №8432: на скільки може підвищитись мінімальна зарплата та прожитковий мінімум
Фото: Depositphotos

У лютому 2023 року  у Верховній Раді України зареєстрували два законопроєкти №8431 та №8432, якими пропонується поетапне підвищення розмірів мінімальної заробітної плати та прожиткових мінімумів.

Закони поки що не ухвалили, але у разі їх прийняття, перше підвищення розмірів соціального забезпечення відбудеться 1 квітня 2023 року.

Що саме передбачають законопроєкти №8431 та №8432, що зміниться після їх ухвалення та текст запропонованих змін, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Що передбачають законопроєкти №8431 та №8432

Законопроєкт №8431 пропонує підвищити розмір мінімальної заробітної плати. Підвищення відбуватиметься у кілька етапів:

  • з 1 квітня 2023 року — до 7 370 грн;
  • з 1 липня — до 8 107 грн;
  • з 1 жовтня — до 8 918 грн.

В погодинному розмірі:

  • з 1 квітня — 44,51 грн;
  • з 1 липня — 48,96 грн;
  • з 1 жовтня — 53,85 грн.

Нагадаємо, наразі розмір мінімальної заробітної плати становить 6 700 грн, а в погодинному розмірі – це 40,46 грн.

Водночас законопроєкт №8432 пропонує збільшити прожитковий мінімум у 2023 році. Нагадуємо, з 1 січня 2023 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлено в розмірі 2 589 грн.

Проте проєкт закону №8432 пропонує змінити загальний показник так:

  • з 1 квітня — до 2 848 грн;
  • з 1 липня — до 3 133 грн;
  • з 1 жовтня — до 3 446 грн.

А для дітей до 6 років прожитковий мінімум може стати таким:

  • з 1 квітня — до 2 499 грн;
  • з 1 липня — до 2 749 грн;
  • з 1 жовтня — до 3 024 грн.

Для дітей від 6 до 18 років:

  • з 1 квітня — до 3 116 грн;
  • з 1 липня — до 3 428 грн;
  • з 1 жовтня — до 3 771 грн.

Показник прожиткового мінімуму для працездатних осіб може змінитися так:

  • з 1 квітня — до 2 952 грн;
  • з 1 липня — до 3 248 грн;
  • з 1 жовтня — до 3 572 грн.

А для осіб, які втратили працездатність:

  • з 1 квітня — до 2 302 грн;
  • з 1 липня — до 2 533 грн;
  • з 1 жовтня — до 2 786 грн.

Якщо ці законопроєкти ухвалять у Верховній Раді, вони набудуть чинності 1 квітня 2023 року.

Який статус цих законів зараз?

Станом на 29 березня 2023 року обидва законопроєкти перебувають на опрацюванні в комітеті та в майбутньому мають пройти два читання у залі парламенту. Також законопроєкти має підписати президент України Володимир Зеленський.

Лише після усіх етапів розгляду проєкти набувають законної сили.

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