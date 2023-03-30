Чи можуть вручити повістку не за місцем прописки – пояснення юриста

Березень, 30 в 9:11

В Україні триває загальна мобілізація та продовжує діяти воєнний стан. Відповідно, чоловіки призовного віку отримують повістки та мобілізуються на військову службу.

Зазвичай, повістки вручають за місцем проживання особи, проте не завжди. Чи можуть військовозобовʼязаному вручити повістку не за місцем прописки, дізнавалися Факти ICTV.

Отримання повісток 2023

– Я завжди підкреслюю, що отримання повістки не дорівнює мобілізації та відправленню на фронт. Але отримавши повістку, будь-який громадянин зобовʼязаний зʼявитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Це встановлено законодавством. Зокрема, Законами України Про військовий обов’язок і військову службу та Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, – зазначає адвокатка та юристка Ario Law Firm Надія Грищенко.

Поважними причинами неприбуття до військкомату за повісткою можуть бути:

Зараз дивляться

смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини (чоловіка);

хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які проживають разом із військовозобов’язаним чи резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем;

здійснення стосовно військовозобов’язаного чи резервіста кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання, яке робить неможливим його прибуття;

потрапляння під вплив надзвичайної ситуації, яка виникла під час призову на збори та стала перешкодою своєчасному прибуттю;

складання державних іспитів у вищих навчальних закладах.

За словами Грищенко, усі ці причини мають бути підтверджені відповідними документами.

– Про необхідність зʼявитися до військкомату за викликом-повісткою зрозуміло. Але також необхідно розуміти, що цей обов’язок не виникне, якщо повістка оформлена неналежним чином, – запевняє адвокатка.

Грищенко радить військовозобовʼязаним уважно ознайомитися з коректним шаблоном повістки з усіма необхідними реквізитами заздалегідь, а не під час її отримання.

– Де з нею можна ознайомитися? Шаблон повістки є додатком 11 до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 30 грудня 2022 р. №1487.

Варто розуміти, що повістка є виключно письмовим документом, який виписується на ім’я конкретної особи. Крім того, документ обов’язково має містити:

номер повістки;

найменування посади керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, його підпис, ініціали та мокру печатку;

дату вручення;

адресу військкомату;

час, в який потрібно прибути.

– Зрозуміло, що повістка має готуватися завчасно, а не виписуватися при вас на колінах. А виклик до військкомату у форматі повідомлення на месенджери або смс, або дзвінком на телефон – законодавством не передбачені та не можуть мати жодних юридичних наслідків, у тому числі відповідальності, – запевняє Грищенко.

Де можуть вручити повістку

Щодо місця вручення повістки, то законодавством України не визначено конкретного місця, де саме працівники військкоматів мають вручати документ.