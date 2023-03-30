Березень, 30 в 17:39

Російські окупанти заганяють жителів Півдня України в так званий паспортний зашморг.

Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, місцеві гауляйтери пообіцяли керівництву РФ до псевдовиборів паспортизувати 80% жителів тимчасово окупованих територій.

– Окупанти діють перевіреними методами. Спочатку заманювали обіцянками високих зарплат тих, хто візьме паспорт РФ. А коли побачили, що добровільно за нікчемним “документом” люди не дуже йдуть, почали тиснути, – заявив Федоров.

Відтепер загарбники виплачують соціальні виплати тільки за наявності “аусвайса”, а перепустку для вільного пересування окупованою територією можна отримати, якщо є паспорт РФ.

Зараз дивляться

У Михайлівці Запорізької області комунальні послуги тільки для тих, хто оформив російський паспорт.