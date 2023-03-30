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Факти / Україна / Суспільство

Окупанти заганяють жителів Півдня в “паспортний зашморг” і посилюють тиск – Федоров

Валентина Чорна, редакторка стрічки
російський паспорт
Фото: Depositphotos

Російські окупанти заганяють жителів Півдня України в так званий паспортний зашморг.

Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, місцеві гауляйтери пообіцяли керівництву РФ до псевдовиборів паспортизувати 80% жителів тимчасово окупованих територій.

– Окупанти діють перевіреними методами. Спочатку заманювали обіцянками високих зарплат тих, хто візьме паспорт РФ. А коли побачили, що добровільно за нікчемним “документом” люди не дуже йдуть, почали тиснути, – заявив Федоров.

Відтепер загарбники виплачують соціальні виплати тільки за наявності “аусвайса”, а перепустку для вільного пересування окупованою територією можна отримати, якщо є паспорт РФ.

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У Михайлівці Запорізької області комунальні послуги тільки для тих, хто оформив російський паспорт.

– Під час фільтрації вимагають російський паспорт і погрожують виселенням всім, хто не хоче його офомляти. Загарбники хочуть зробити мешканців ТОТ громадянами своєї недокраїни, щоб показати світові, що тут живуть “русскіє”, яких треба було “асвабаждать”, – додав Федоров.

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