Окупанти заганяють жителів Півдня в “паспортний зашморг” і посилюють тиск – Федоров
Російські окупанти заганяють жителів Півдня України в так званий паспортний зашморг.
Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, місцеві гауляйтери пообіцяли керівництву РФ до псевдовиборів паспортизувати 80% жителів тимчасово окупованих територій.
– Окупанти діють перевіреними методами. Спочатку заманювали обіцянками високих зарплат тих, хто візьме паспорт РФ. А коли побачили, що добровільно за нікчемним “документом” люди не дуже йдуть, почали тиснути, – заявив Федоров.
Відтепер загарбники виплачують соціальні виплати тільки за наявності “аусвайса”, а перепустку для вільного пересування окупованою територією можна отримати, якщо є паспорт РФ.
У Михайлівці Запорізької області комунальні послуги тільки для тих, хто оформив російський паспорт.
– Під час фільтрації вимагають російський паспорт і погрожують виселенням всім, хто не хоче його офомляти. Загарбники хочуть зробити мешканців ТОТ громадянами своєї недокраїни, щоб показати світові, що тут живуть “русскіє”, яких треба було “асвабаждать”, – додав Федоров.