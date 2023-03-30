Березень, 30 в 13:31

У Львові до 8 років позбавлення волі засудили чоловіка за розбещення малолітніх дівчаток у школах.

За даними Офісу генерального прокурора України, засуджений проникав у львівські школи перевдягнутим у жіночий одяг та з медичною маскою на обличчі.

Він заходив у жіночий туалет, де очікував на дівчаток. Коли заходили потерпілі – представлявся лікаркою та намагався їх “оглянути”.

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До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

За публічного обвинувачення прокурорів Львівської обласної прокуратури киянина визнано винними у закінченому замаху на розбещення малолітньої особи та розбещенні малолітньої особи (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 156 КК України).

Також на підставі вироку суду відомості щодо чоловіка підлягають внесенню до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх осіб.

Раніше ми писали, що двох фігурантів у справі “п’яних вечірок” випустили на волю під заставу. Прокуратура готує оскарження такого рішення суду.