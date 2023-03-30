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Факти / Україна / Суспільство

У Чернігівській та Київській областях є локальні відключення, на Житомирщині діють обмеження – Укренерго

Валентина Чорна, редакторка стрічки
У Чернігівській та Київській областях є локальні відключення, на Житомирщині діють обмеження – Укренерго
Фото: Pexels

У центральному регіоні України завершились аварійно-відновлювані роботи на одному з енергетичних об’єктів.

Це дозволило зняти обмеження у магістральних мережах для Києва та Київської області.

Як повідомили в НЕК Укренерго, обмеження споживання все ще застосовуються на Житомирщині.

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– Завдяки сонячній погоді та роботі відновлювальних джерел енергії обмеження споживання у регіоні менші ніж зазвичай. Однак через значний обсяг пошкоджень обладнання мережі ще не повністю відновлені. Ремонтні роботи в регіоні тривають, а також продовжуються на всіх інших енергооб’єктах, що були пошкоджені російськими масованими обстрілами, – йдеться у повідомленні.

Також через наслідки негоди є локальні відключення у Чернігівській та Київській областях. Бригади обленерго працюють над відновленням енергоживлення споживачів.

У компанії закликали українців розумно споживати електроенергію, оскільки енергосистема все ще відновлюється від завданих росіянами ракетних та дронових атак.

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