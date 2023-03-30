Березень, 30 в 12:12

Українці-військові, які отримали поранення під час війни на території України, мають право на грошові державні виплати.

Які виплати передбачені за поранення, як їх отримати та хто має на це право – дізнавалися Факти ICTV.

Які виплати передбачені за поранення в Україні та хто їх отримає

У випадку, якщо військовий отримав поранення під час виконання бойового завдання, він має право на кілька грошових виплат.

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Адвокат, юрист Ario Law Firm Антон Діденко зазначає, що у разі поранення військовослужбовець може розраховувати на такі види виплат:

грошове забезпечення військовослужбовця;

виплата так званих бойових, тобто додаткової винагороди в сумі 100 тис. грн відповідно до постанови КМУ від 28.02.2022 №168;

одноразова грошова допомога, згідно зі ст. 16 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їх сімей та постановою Кабінету міністрів України від 25.12.2013 № 975.

– Виплата додаткової винагороди (бойових) здійснюється за період перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я (у тому числі закордонних), включаючи час переміщення з одного лікарняного закладу охорони здоров’я до іншого, а також перебування у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської (лікарсько-експертної, медичної) комісії (пункт 1 КМУ від 28.02.2022 №168), – зазначає Діденко.

Розмір виплати за поранення

Експерт зазначає, щодо виплати одноразової грошової допомоги, то розмір такої виплати залежить від того, якими є наслідки отриманого поранення.

– Так, у разі отримання військовослужбовцем інвалідності, розмір виплат визначено пунктом Б част. 1 ст. 16 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їх сімей, – каже Діденко.

Розмір одноразової допомоги може становити:

400-кратний розмір прожиткового мінімуму , встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи. Тобто у 2023 році це 1 073 600 грн.

, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи. Тобто 300-кратний розмір прожиткового мінімуму , встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи ( 805 200 грн у 2023 році ).

, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи ( ). 250-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності III групи (671 000 грн у 2023 році).

– У разі отримання військовослужбовцем поранення під час виконання ним обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності, розмір виплати визначений постановою Кабінету міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 975, та може становити 70-кратний розмір (187 880 грн) або 50-кратний (134 200 грн) розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – додає адвокат.

Нагадуємо, у 2023 році розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 2 684 грн.

Як отримати виплату за поранення

Згідно з законодавством, для оформлення виплати військовослужбовцю необхідно звернутися до начальника Центральної військово-лікарської комісії Збройних сил України чи до начальника Регіональної штатної військово-лікарської комісії.

Аби отримати допомогу, вам знадобляться документи: