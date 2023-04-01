Буча має стати символом справедливого покарання РФ за воєнні злочини – Зеленський

Березень, 31 в 23:03

У Києві відбувся Бучанський саміт за участю лідерів країн-партнерів України у річницю звільнення Бучі від російських військ. Саме Буча має стати символом справедливого покарання за вчинене Росією повномасштабне зло.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав, звертаючись до учасників Бучанського саміту. На його думку, російський диктатор Володимир Путін повинен відповісти за скоєні воєнні злочини.

– У майбутньому, коли зло обовʼязково буде покарано, ми можемо думати про те, що Буча може бути одним із тих майданчиків, які стали б фундаментом для вироку, для трибуналу проти агресії Російської Федерації, всього того горя, яке ці люди, президент Путін, його оточення й усі ці страшні терористи принесли на нашу землю, – зазначив він.

На думку президента, кожен російський воєнний злочинець мусить відповісти за свої агресивні дії. Зеленський наголосив, що російська армія зробила зло в Бучі – вона несе його всюди, куди приходить. На всіх окупованих українських територіях солдати РФ системно скоюють геноцид, тому агресору необхідно постати перед судом.

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