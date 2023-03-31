Держава діє строго в рамках закону і правового поля. ЦСК про виселення УПЦ МП з лаври

Березень, 31 в 15:05

30 березня уряд України припинив чинність розпорядження про передачу будівель і споруд на території заповідника Києво-Печерської лаври у безоплатне користування УПЦ МП.

Вже другий день священнослужителі так званої Української православної церкви відмовляються покидати територію заповідника, та не пускають до лаври комісію Мінкульту.

Центр стратегічних комунікацій роз’яснив, чому Московський патріархат повинен покинути Києво-Печерську лавру.

Зараз дивляться

– Лавра, як державна власність, належить всьому українському народу. Як історична пам’ятка Києво-Печерська лавра є визначним національним надбанням, одним з символів української культури та історії. Її внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, – йдеться у повідомленні.

У ЦСК зазначають, держава діє строго в рамках закону і правового поля. Про жодні “релігійні гоніння” не йдеться.

Перебування монастиря Московського патріархату в заповіднику регулювалося договірними відносинами з державою. Ця релігійна організація не була ні юридичним, ні історичним власником лаври.

– Рішення держави припинити договірні відносини з монастирем Московського патріархату пов’язане зі встановленими фактами порушень умов договору, а також перетворенням обителі на осередок пропаганди “русского мира” в умовах російської агресії проти України, – зазначають експерти.

У лаврі залишилися ченці, умови й статус перебування яких будуть врегульовані. Держава не збирається застосовувати силу для їх виселення. Частина монахів вирішила приєднатися до ПЦУ.

Наразі головним завданням є інвентаризація державного майна у лаврі та повернення його в державне користування. Але є спроби чинити перешкоди роботі комісії МКІП з боку представників УПЦ.

Нагадаємо, вже другий день поспіль комісія Мінкульту намагається потрапити до лаври, аби розпочати процес передачі будівель і майна святині у державну власність.

Сьогодні там сталися конфлікти між громадянами, які називають себе активістами, та парафіянами УПЦ МП.