Березень, 31 в 14:14

У Нікополі на Дніпропетровщині встановили три наземні армовані укриття, які мають захистити місцевих мешканців від артилерійських та ракетних обстрілів.

В укриттях можуть одночасно розміститися 25 людей. Їх розташували біля зупинок громадського транспорту та у місцях, які уже зазнавали прильотів.

– Товщина армованих стін – 20 сантиметрів. Має вберегти мешканців від прямого влучання снаряда та осколків, – розповіли працівники, які встановлювали укриття.

Мають вберегти від прямого влучання снарядів та осколків. В Нікополі встановлюють наземні укриття / 9 фотографий

Вони зазначили, що найближчим часом в армованих укриттях для зручності жителів встановлять світло та лавки.

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Нагадаємо, Нікопольський район Дніпропетровської області регулярно зазнає обстрілів з боку ворога. 20 березня армія РФ двічі з дронів вдарила по Марганецькій громаді.