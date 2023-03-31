Мають вберегти від прямого влучання снарядів та осколків. В Нікополі встановлюють наземні укриття
Фото: Факти ICTV
У Нікополі на Дніпропетровщині встановили три наземні армовані укриття, які мають захистити місцевих мешканців від артилерійських та ракетних обстрілів.
В укриттях можуть одночасно розміститися 25 людей. Їх розташували біля зупинок громадського транспорту та у місцях, які уже зазнавали прильотів.
– Товщина армованих стін – 20 сантиметрів. Має вберегти мешканців від прямого влучання снаряда та осколків, – розповіли працівники, які встановлювали укриття.
Мають вберегти від прямого влучання снарядів та осколків. В Нікополі встановлюють наземні укриття / 9 фотографий
Вони зазначили, що найближчим часом в армованих укриттях для зручності жителів встановлять світло та лавки.
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Нагадаємо, Нікопольський район Дніпропетровської області регулярно зазнає обстрілів з боку ворога. 20 березня армія РФ двічі з дронів вдарила по Марганецькій громаді.