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Факти / Україна / Суспільство

Мають вберегти від прямого влучання снарядів та осколків. В Нікополі встановлюють наземні укриття

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки Софія Богуцька, Кореспондентка Вікна-Новини
Мають вберегти від прямого влучання снарядів та осколків. В Нікополі встановлюють наземні укриття
Фото: Факти ICTV

У Нікополі на Дніпропетровщині встановили три наземні армовані укриття, які мають захистити місцевих мешканців від артилерійських та ракетних обстрілів. 

В укриттях можуть одночасно розміститися 25 людей. Їх розташували біля зупинок громадського транспорту та у місцях, які уже зазнавали прильотів. 

– Товщина армованих стін – 20 сантиметрів. Має вберегти мешканців від прямого влучання  снаряда та осколків, – розповіли працівники, які встановлювали укриття.  

Мають вберегти від прямого влучання снарядів та осколків. В Нікополі встановлюють наземні укриття / 9 фотографий

Вони зазначили, що найближчим часом в армованих укриттях для зручності жителів встановлять світло та лавки. 

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Нагадаємо, Нікопольський район Дніпропетровської області регулярно зазнає обстрілів з боку ворога. 20 березня армія РФ двічі з дронів вдарила по Марганецькій громаді.

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