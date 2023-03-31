Березень, 31 в 10:00

Квітень – останній місяць, у якому держава виплачуватиме українцям раніше призначені субсидії. На новий сезон розмір допомоги рахуватимуть заново. Проте без субсидії можуть залишитися ті пільговики, котрі заборгували за комірне.

Щоб не втратити державну допомогу, з боргами треба буде розрахуватися вже протягом квітня. Однак платити за газ та інші комунальні послуги варто не лише через страх втратити субсидію.

Як вчасно сплачені платіжки допомагають країні під час війни – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Хочеш субсидію – сплати за комірне

Субсидіанти, які не бажають втратити соціальну допомогу, повинні до 1 травня 2023 року розрахуватися з усіма боргами за комунальні послуги.

Як нагадує Мінсоцполітики, для усіх домогосподарств, які нині отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, термін її призначення закінчується у квітні поточного року.

– У травні житлова субсидія буде призначатися на наступний період (до квітня 2024 року), і однією з умов для її призначення є відсутність заборгованості за комірне. Відповідно до законодавства, житлова субсидія не призначається за наявності простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн). Така вимога забезпечує контроль платіжної дисципліни та цільове використання коштів отримувачами житлової субсидії, – йдеться в повідомленні міністерства.

Водночас, як пояснює Мінсоцполітики, житлову субсидію таки можуть призначити навіть у випадках наявності заборгованості.

Утім, лише за умови укладення з надавачем послуги договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку (ухвали про відкриття провадження у справі).

– Тому звертаємо увагу отримувачів житлової субсидії на необхідність здійснення розрахунків із надавачами житлово-комунальних послуг до травня. Будьте пильними, адже житлова субсидія не призначається за наявності простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 680 гривень, – нагадують у міністерстві.

Подяка за роботу

Утім, спонукати платити за комірне має не лише страх втратити субсидію. Вчасно оплачені платіжки – це насамперед подяка за важку роботу енергетиків і комунальників.

Опалювальний сезон 2022-2023 виявився найскладнішим за всю сучасну історію України. Проте ми перезимували, енергетичних і комунальних катастроф, попри регулярні обстріли інфраструктури та відключення електрики, не сталося.

Неабияк цьому посприяла відносно тепла зима. Проте головні герої – це енергетики й комунальники. Саме вони своєю працею забезпечили нам комфортне проходження зими навіть в умовах воєнного стану.

Найкраща подяка за їхню роботу – вчасно оплачені рахунки. Адже саме з цих коштів виплачується зарплатня, закуповуються витратні матеріали, обладнання, зрештою – елементарні засоби захисту для тих, хто змушений виконувати свою роботу під обстрілами.

Крім того, українські енергетики та комунальники вже зараз готуються до наступного опалювального сезону. Від того, наскільки успішно вони це зроблять, залежить наш комфорт узимку 2023-2024 років. І фінансова стабільність підприємств галузі тут має дуже важливе значення. Адже гроші на підготовку до наступної зими йдуть, зокрема, і зі сплачених нами рахунків.

Чи можуть перекрити газ за борги?

Ні, не можуть. Під час дії воєнного стану та ще пів року після нього споживачі гарантовано отримуватимуть деякі послуги, навіть якщо не платитимуть за них. Серед таких послуг – постачання газу.

Але те, що газ не можуть відрізати, – не привід за нього не платити. Борги, накопичені за цей період, все одно доведеться повертати. Тож простіше їх не створювати.

Зі свого боку Газопостачальна компанія Нафтогаз України продовжує виконувати всі свої зобов’язання з постачання газу населенню. Навіть на тимчасово окупованих територіях.

Кожен сплачений рахунок – це поповнення обігових коштів компанії, а отже й ваш особистий внесок у подальше стабільне постачання газу для людей з різних регіонів України, включно з тимчасово окупованими.