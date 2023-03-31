Виплати для ВПО у квітні 2023: чи зміниться нарахування допомоги переселенцям
Нарахування допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) впродовж 2023 року буде відбуватися автоматично.
Жодних змін у виплатах на квітень немає, про це повідомили на гарячій лінії офісу уповноваженого з питань ВПО.
Якщо люди зі статусом ВПО не змінювали місце тимчасового проживання, а їхній населений пункт входить до переліку тих, де проходять бойові дії, або є окупованими – то нічого робити не потрібно. Держава продовжує фінансову допомогу.
Внутрішньо переміщені особи з 1 квітня продовжать отримувати від держави:
- 3 тис. грн для дітей та осіб з інвалідністю;
- 2 тис. грн для всіх інших осіб.
Виплати отримують внутрішні переселенці, які зареєстровані в одній із громад, що вказані в переліку Мінреінтеграції.
Крім того, з 1 лютого право на виплати також мають ВПО, які виїхали з територій:
- можливих бойових дій;
- активних бойових дій;
- окупованих РФ.
Куди звернутися, якщо немає виплат ВПО
Можна зателефонувати до місцевих Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) та управління соцзахисту.
Також можна зателефонувати за такими номерами:
- Мінреінтеграції (номер гарячої лінії 15-48);
- до офісу уповноваженого з питань ВПО (+38 (066) 813-62-39).
Які ще виплати очікують на українців
У середу, 22 березня, Міністерство соціальної політики та Норвезька рада у справах біженців в Україні (NRC) домовилися про продовження надання міжнародної допомоги від NRC українцям, які постраждали від воєнної агресії РФ.
Зокрема, протягом 2023 року з використанням платформи єДопомога додаткову грошову підтримку в розмірі 2 220 грн щомісяця впродовж трьох місяців отримають ще 50 тис. громадян України, які подали заявку у 2022 році.