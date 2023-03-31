Березень, 31 в 8:51

В Україні триває загальна мобілізація. Тобто чоловікам призовного віку (від 18 до 60 років) приходять повістки.

Факти ICTV дізнавалися, хто має право вручати повістки та як це має відбуватися.

Хто має право вручати повістки?

За словами керуючого партнера Адвокатського об’єднання Чудовський та партнери Ігоря Чудовський, вручити повістку можуть:

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співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

представники органів місцевого самоврядування та органів внутрішніх справ.

Річ у тім, що повістки готують виключно працівники ТЦК та СП, тому вручати документ повинні також вони.

– Під час вручення повістки обов’язково переконайтесь, хто її вручає. Вручення повістки особою без відповідних повноважень є законною причиною відмовитись від отримання документа, – додає Ігор Чудовський.

Разом з тим, новий порядок наділяє функцією вручення повістки призовникам, військовозобов’язаним та резервістам про явку за викликом до ТЦК та СП ще кілька категорій осіб. Тобто вручати повістки також можуть:

керівники (голови) державних органів;

керівники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій.

Але зазначені особи мають право зробити це лише у випадку отримання від ТЦК та СП відповідних розпоряджень.

Зверніть увагу, що зазначені вище категорії осіб не мають право самостійно виписувати повістки, вони можуть лише вручити документ після відповідні розпорядження про необхідність конкретних військовозобов’язаних з’явитися за викликом до військкомату від ТЦК та СП.

Процедура вручення повістки 2023

Як таких конкретних правил вручення повісток в Україні дуже мало. Наприклад, законодавством України не визначено конкретного місця, де саме працівники військкоматів мають вручати документ.

– Як кажуть, що не заборонено законом, те дозволено. Тому уповноважені особи можуть робити це в будь-якому місці: в парку, на роботі, біля метро тощо. Вони будуть в цьому праві, оскільки законом це не заборонено, – зазначає адвокатка та юристка Ario Law Firm Надія Грищенко.

Важливо, що працівники військкоматів не мають права дозаповнювати повістку при вас. Тобто документ має готуватися завчасно.

– Виписувати повістки при військовозобовʼязаному працівники центрів комплектування фактично не мають права. Річ у тім, що в Україні є затверджена форма повістки, яка передбачає, що її повинен виписати виключно керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, – додає Грищенко.

– Якщо повістка оформлюється неналежним чином, то особа має право не підписувати розписку про її отримання. Але, підкреслюю, це можливо лише з об’єктивних причин, – зазначає Грищенко.

Також важливо, аби повістку отримали особисто ви. Якщо повістка була видана комусь із родичів, то такий документ вважається неналежно переданим.

Повістка вважається належно переданою, якщо вона вручена військовозобов’язаному під особистий підпис. Тобто її не можна передавати через членів сім’ї, родичів або друзів.

Тому, якщо повістка була видана не особисто та на ній немає вашого підпису, ви може не з’являтися до військкомату. Крім того, якщо вас запросили телефоном, ви теж можете не прийти. Наше законодавство не передбачає виклик до військкомату телефоном, тому ви не зобов’язані з’являтися.

На що звернути увагу під час вручення повістки?

Повістка є виключно письмовим документом, який виписується на ім’я конкретної особи. Крім того, документ обов’язково має містити:

номер повістки;

найменування посади керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, його підпис, ініціали та мокру печатку;

дату вручення;

адресу військкомату;

час, в який потрібно прибути.

У момент вручення документа уважно ознайомтесь з ним. Якщо повістку дозаповнювали при вас, в документі вказані некоректні дані, повістку вам вручає не уповноважена особа чи документ без печатки/підпису уповноваженої особи, ви маєте повне право відмовитись від отримання!

Варто зазначити, що вручення повістки не означає, що особу відразу відправляють на фронт. Це насамперед робиться для уточнення військово-облікових даних чи проходження медкомісії.