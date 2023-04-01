Квітень, 01 в 12:14

1 квітня у стінах храму Святої Софії у Києві відбувся перший випуск військових капеланів, які завершили курси підвищення кваліфікації з питань військового капеланства Збройних сил України.

Підготовка 30 військових капеланів від п’яти релігійних організацій була ініційована та пройшла на базі Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Урочисті заходи з нагоди випуску військових капеланів відбулись з благословенням настоятелів церков та релігійних лідерів організацій, представлених серед капеланів-випускників.

Зараз дивляться

Очільники релігійних організацій провели освячення почесного стяга Служби військового капеланства ЗСУ апарату головнокомандувача ЗСУ та обряд благословення своїх представників.

Згодом відбудеться вручення сертифікатів про завершення курсів підготовки військових капеланів.

У Софії Київській настоятелі українських церков посвятили перших військових капеланів для ЗСУ / 8 фотографий

У заході взяли участь митрополит Київський і всієї України, настоятель Православної церкви України блаженніший Епіфаній, глава Української Греко-католицької церкви блаженніший Святослав, заступник голови Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів пастор Сергій Мороз, заступник старшого єпископа Української Євангельської церкви Іван Русин, старший пастор релігійного центру Рада християнських церков та релігійних організацій СКИНІЯ Рустам Фатуллаєв.

На церемонії також присутні представники міністра оборони України, Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка, Служби військового капеланства Збройних сил України апарату головнокомандувача Збройних сил України.

Фото: Костянтин Мельников, Факти ICTV